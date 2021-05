ADI avança com incidente de suspeição contra Delfim Neves e os juízes do Tribunal Constitucional

Delfim Neves o pré-candidato às eleições presidenciais de 18 de Julho próximo, e apoiado pelo seu partido PCD, continua a ser Presidente da Assembleia Nacional, e consequentemente a segunda figura do Estado santomense.

Recentemente como pré-candidato às eleições presidenciais e Presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, ausentou-se do país. ADI maior partido de São Tomé e Príncipe, no entanto na oposição chamou a imprensa para denunciar que o pré-candidato ao cargo de Presidente da República e ao mesmo tempo Presidente da Assembleia Nacional, tomou posição política de grande relevância em termos de política externa do país.

Segundo a ADI, o conteúdo de um artigo publicado por um jornal marroquino, dá conta que o pré candidato Delfim Neves comprometeu São Tomé e Príncipe.

«Viaja o pré-candidato actual Presidente da Assembleia Nacional à Marrocos, sem sabermos se foi em visita oficial ou não…. Mas a verdade é que senta com autoridades do Reino de Marrocos e no dia 27 de Abril diz as autoridades que Marrocos pode contar com a Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, para defender os seus interesses em vários fóruns internacionais, e também a sua causa nacional nomeadamente no que tem a ver com a anexação do Sahara Ocidental ao reino de Marrocos…», relatou o porta voz do partido ADI, Garreth Guadalupe(na foto).

Para ADI, Delfim Neves usou São Tomé e Príncipe para tratar dos seus interesses pessoais. «Jamais um Presidente da Assembleia que emana de um órgão colegial, viaja sozinho, senta sozinho e compromete São Tomé e Príncipe, e hipoteca a política externa de São Tomé e Príncipe..», reclamou.

ADI considera que Delfim Neves só pode fazer promessas desta envergadura ao Reino de Marrocos, por ter garantia de que vai ser Presidente da República. «Mas essa garantia só poderá ter, se tiver a intenção de ser Presidente da República na secretaria, porque nas urnas quem decide é o povo soberano», acrescentou Gareth Guadalupe.

O porta voz da ADI, concluiu que o Presidente da Assembleia Nacional «só pode fazer essa promessa com base em trocas, ou seja, vantagens que ele já terá prometido que se ganhar e chegar ao cargo de Presidente da República vai ratificar este acordo…É bom lembrarmos que o artigo 82 da Constituição da República, diz que no que toca as relações internacionais é competência do Presidente da República ratificar o acordo….», precisou.

Na comunicação à imprensa, a ADI culpabilizou o partido MLSTP por esta situação. Segundo ADI, se o MLSTP não tivesse entregado o cargo de Presidente da Assembleia Nacional, ao PCD partido que só conseguiu 3 mandatos nas eleições legislativas de 2018, a política externa do país não estaria a ser assaltada.

Para travar as acções de Delfim Neves enquanto pré-candidato as eleições presidenciais e ao mesmo tempo Presidente da Assembleia Nacional, ADI anunciou que vai avançar com uma providência cautelar junto ao Tribunal Constitucional e a Comissão Eleitoral Nacional, solicitando o incidente de impedimento.

O mesmo expediente vai ser desencadeado contra os juízes do Tribunal Constitucional. «A outra providência cautelar que vamos introduzir tem a ver com o incidente de impedimento relativamente aos juízes do Tribunal Constitucional. O incidente de impedimento vai não só para impedir os juízes conselheiros de avaliarem a candidatura do actual Presidente da Assembleia, como também impedir que os juízes avaliem a candidatura apoiada pelo ADI que é do engenheiro Carlos Vila Nova», explicou o porta voz.

ADI interroga também se Delfim Neves controla as decisões do Tribunal Constitucional.

«Recentemente, a bancada parlamentar da ADI pediu a destituição do Presidente da Assembleia, por causa de negócios vários consigo próprio no âmbito da Covid-19.. O pedido da ADI deveria ser levado a plenária. Mas, o Presidente da Assembleia não fez como exige o regimento da Assembleia, e decidiu levar o pedido para o Tribunal Constitucional. Porque será? Não será porque ele sente que no Tribunal Constitucional ele tem mais controlo sobre as decisões?», interrogou

O Presidente do Tribunal Constitucional, Pascoal Daio, também é alvo da providência cautelar que suscita incidente de suspeição. «Tem haver com o facto de o Presidente do Tribunal Constitucional ser, ou ter sido, advogado do pré-candidato e actual Presidente da Assembleia», pontuou.

Um outro juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, também é considerado pela ADI, como suspeito. «Tem a ver com o facto de um dos juízes do Tribunal Constitucional ser cunhado do pré-candidato e Presidente da Assembleia Nacional», frisou.

ADI recorda ainda que foi Delfim Neves quem empossou os juízes do Tribunal Constitucional. Juízes que segundo a ADI foram escolhidos a dedo.

Se as providências cautelares não surtirem efeito, ADI diz que «será prova de que tanto a Comissão Eleitoral Nacional como o Tribunal Constitucional estão de facto com os candidatos da nova maioria..».

Nova Maioria é a designação dada a coligação de partidos que sustenta o actual governo liderado por Jorge Bom Jesus, que é Presidente do partido MLSTP. Os outros partidos do governo são o PCD, o MDFM, e a UDD.

Abel Veiga