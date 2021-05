Laboratório de Referência diz que aumento de voos pode gerar CAOS

A retoma do Turismo prometida pelo Governo de Jorge Bom Jesus, como elemento fundamental para a recuperação económica do país, está para já condenada ao fracasso.

O laboratório de referência que processa os testes da Covid-19, já recusou as propostas das companhias áreas para aumentar o fluxo de voos da Europa e da África para São Tomé e Príncipe, e vice-versa.

O laboratório de referência nacional, apresentou para o Téla Nón, a real situação que o país vive em termos de diagnóstico da Covid-19. Uma situação complicada diz a directora Rosa Neto.

O Governo não criou estruturas para garantir a realização de testes massivos a Covid-19. Por isso, a retoma do Turismo está comprometida.

«O laboratório foi construído para atender a uma doença, a Tuberculose. Não foi pensado para dar resposta as actividades que temos hoje, que é uma pandemia, a Covid-19», desabafou a directora do laboratório.

Sem estrutura adequada, para lidar com a Pandemia, até o sistema eléctrico instalado no edifício, está a revelar-se inadequado. «Agora temos equipamentos que constituem uma sobrecarga para o sistema eléctrico. Temos uma base de dados em que sempre que falha a electricidade não conseguimos dar resposta a demanda de testes..», acrescentou Rosa Neto(na foto).

Um laboratório de referência, que só tem um equipamento para realização dos testes PCR a Covid-19.

«Neste momento com o número de voos e de passageiros que temos, incluindo os pacientes temos muitas dificuldades de dar resposta. Seria então imprudente da nossa parte aceitar o aumento de voos, sem termos condições básicas para responder à demanda..», precisou.

O laboratório de Referência de São Tomé e Príncipe começou a realizar testes PCR em Outubro do ano 2020. Antes o país não tinha capacidade nem técnica, nem material, para fazer testes a Covid-19.

Actualmente são realizados 150 testes PCR por dia. Rosa Neto, disse ao Téla Nón que o laboratório funciona com a mesma equipa técnica que começou a trabalhar no ano 2020. Os técnicos já estão estoirados.

«Temos problemas com os técnicos. Os que estão a trabalhar até hoje, são os mesmos que estiveram na primeira linha desde o início da pandemia. Estão cansados. Nós deixamos de ter vida própria. Temos horário para entrar no trabalho, mas não temos o horário para sair..», reclamou.

O Governo é convidado a investir na formação de novos técnicos para garantir o funcionamento seguro do laboratório de referência.

«Nós precisamos de pelo menos mais 6 técnicos para podermos aumentar a nossa carga horária. Não é possível uma equipa trabalhar durante 12 horas, e depois pedirmos para garantir mais 12 horas de trabalho..», afirmou a directora.

O laboratório de referência de São Tomé e Príncipe, conta com 10 técnicos incluindo a directora. É com esses recursos humanos, que o laboratório processa diariamente as amostras da Covid-19, mas também das outras duas doenças que aliás estão na base da criação do laboratório. Trata-se do HIV e da Tuberculose.

«Nós fazemos a cobertura nacional. Todos os distritos enviam amostras de HIV, da Tuberculose e da Covid-19. Em termos de mão-de-obra diariamente colocamos 6 técnicos a processar as amostras…Outros 4 técnicos se ocupam do controlo da qualidade do exame», pontuou.

A mesma equipa trabalha todos os dias, e para haver mais turistas através do aumento de voos internacionais, o Governo tinha que pensar primeiro no reforço do pessoal técnico do laboratório.

Mas não só. O equipamento que realiza o teste PCR, também está a dar sinais de cansaço. «Desde o início da pandemia que trabalhamos com o mesmo equipamento, que é único, e sem manutenção. Há momentos que perde estabilidade e temos que repetir os exames…», reforçou a directora.

A base de dados do laboratório de referência é manual. Rosa Neto deu o exemplo de um episódio ocorrido na passada quinta – feira. O voo de ligação entre São Tomé e Libreville-Gabão estava quase que cancelado na pista do aeroporto de São Tomé, por causa dos testes PCR.

«E nós aqui aflitos para ter meios para imprimir os últimos resultados. Imagine se tivéssemos naquele dia um voo da TAP com 150 à 180 passageiros e termos uma situação desta? Precisamos garantir condições básicas…por exemplo a base de dados é manual. Temos que automatiza-la», reclamou.

O laboratório de referência garantiu ao Téla Nón que já entregou ao Governo o diagnóstico da sua situação. «Já apresentamos a quem de direito quais são as nossas dificuldades.»

Enquanto as dificuldades não forem superadas, o Governo não pode lançar a campanha de retoma do Turismo. «Por exemplo poderemos ter um voo para Europa de 150 passageiros, e o laboratório não conseguir emitir os resultados. Portanto ninguém viajará na mesma…», destacou a Directora Rosa Neto.

O plano do Governo de Jorge Bom Jesus de promover a retoma do Turismo, sem antes estruturar o laboratório de referência, é um grande risco.

« Aquilo que se pretende, tem-se que preparar para isso. Se não se preparar vai ser um caos..», avisou a directora Rosa Neto.

Segundo a directora do laboratório de referência, com apoio da OMS já foi identificado mais um equipamento para reforçar a capacidade de realização dos testes PCR. No entanto falta ainda a aquisição de outros equipamentos auxiliares.

Abel Veiga