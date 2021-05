Reajuste salarial : Ministro das Finanças passa a bola para o órgão do “Juízo Final”

Osvaldo Vaz, Ministro das Finanças chamou a imprensa ao seu gabinete para anunciar que o projecto de lei para reajuste do salário na função pública, não é um documento acabado.

A estratégia de comunicação do governo em torno do documento que submeteu ao parlamento, para efeitos de aprovação, visa acalmar a fúria dos sindicatos, principalmente dos magistrados judiciais e do ministério público, que ameaçaram por em causa o Estado de direito democrático, caso percam os seus rendimentos actuais.

Agora o governo diz que o projecto de lei não está acabado. O Ministro das Finanças, passou a bola para a Assembleia Nacional.

«O governo fez os reajustes que podem não estar perfeitos…, por isso tem outros órgãos para darem a sua contribuição, e acredito que o documento que vai sair da Assembleia Nacional, será um documento consensual.», declarou o ministro Osvaldo Vaz.

O Governo deixa claro que o projecto de lei que submeteu à Assembleia Nacional pode ser alterado. Tudo depende da decisão dos deputados. Osvaldo Vaz, já nem sabe quando é que o projecto de lei poderá ser aprovado..

«Isso tem que ser perguntado a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional é um órgão com poderes legislativos que o governo não tem. Eles é que decidem, por isso deve-se perguntar a Assembleia Nacional…», precisou.

O Ministro das Finanças manifestou toda disponibilidade, em colaborar com o órgão que designou como sendo, do “Juízo Final”.

«Tudo que a Assembleia Nacional precisar de nós, de forma adicional estamos abertos para fornecer, porque é um órgão do Juízo Final», concluiu Osvaldo Vaz.

A batata quente está agora na mesa da Assembleia Nacional. Segundo o Governo a proposta inacabada que submeteu ao parlamento, pretendia elevar o salário mínimo nacional de 1100 dobras, cerca de 44 euros, para 2100 dobras equivalentes a 84 euros.

Abel veiga