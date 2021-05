Crise energética : EMAE aponta solução para Junho próximo

São Tomé e Príncipe está confrontado com mais um ciclo de crise no fornecimento de energia eléctrica à população. As consequências são negativas para a economia, e para a sociedade. Prejuízos incalculáveis fazem o dia-a-dia das famílias santomenses.

Celestino Andrade, Director Geral da Empresa de Água e Electricidade(EMAE), descreveu a situação da empresa estatal como sendo precária, no capítulo de fornecimento de energia à população.

« Situação é precária….A EMAE tem um parque de geradores velhos, e precisam de manutenção..», afirmou o director geral da EMAE, após reunião de emergência com o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus.

Segundo Celestino Andrade do parque de geradores obsoletos, a EMAE tem pelo menos 8 grupos em serviço de manutenção.

A direcção da EMAE aproveitou para dar notícias sobre os 5 grupos de geradores que chegaram ao país em Dezembro do ano 2019, fornecidos pelas empresas petrolíferas BP e Kosmos.

«Os geradores Caterpilar, que ainda estão no período de garantia, também entraram em serviço de manutenção, pelo menos 4 grupos», destacou o director geral da EMAE.

A paralisação dos geradores de marca Caterpilar para efeitos de manutenção, retirou a EMAE 9 mega watts de potência.

A crise de energia persiste e a Direcção da EMAE aponta para Junho, a retoma do fornecimento regular à população.

Abel Veiga