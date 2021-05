Osvaldo Vaz apoia Posser da Costa para quebrar o maior Tabu do MLSTP

Foi por duas vezes, vice-Presidente do MLSTP, e actualmente é ministro das finanças e economia azul, nomeado pelo MLSTP.

Osvaldo Vaz, aproveitou os microfones do jornal Téla Nòn, para dissipar dúvidas e comentários que põem em causa a sua lealdade em relação as decisões tomadas pelo MLSTP.

Na qualidade de militante do MLSTP, com enorme influência sobre o eleitorado do distrito de Lobata, onde nasceu e reside, Osvaldo Vaz, declarou o seu compromisso com o MLSTP, e o candidato do partido para as eleições presidenciais.

«Gostaria de deixar claro como militante do MLSTP e pelos cargos que já ocupei no partido, que sou apoiante do Dr. Guilherme Posser da Costa como candidato que é do meu partido. Tenho obrigação de respeitar a disciplina partidária…», afirmou.

Osvaldo Vaz, revelou que no seio do MLSTP, nunca teve alianças políticas com o também militante Guilherme Posser da Costa. «Eu e o camarada Posser da Costa somos amigos. Mas dentro do MLSTP nunca fomos aliados», precisou.

A amizade que Osvaldo Vaz, partilha há longos anos com o cidadão Delfim Neves, actualmente Presidente da Assembleia Nacional, e candidato ao cargo de Presidente da República, terá gerado suspeições no seio das fileiras do MLSTP.

«Nas eleições presidenciais de 2016, quando o partido decidiu apoiar uma candidatura e no caso foi da Dr. Maria das Neves, eu apoiei e defendi aquela candidatura. Por isso hoje faço o mesmo. Apelo a todos os militantes, simpatizantes e amigos do MLSTP a apoiarem a candidatura do dr.Guilherme Posser da Costa..», sublinhou.

O militante e membro do governo, considera que é altura da família do MLSTP respeitar a disciplina partidária. Só assim segundo Osvaldo Vaz, o partido poderá quebrar o seu maior Tabu político.

«Temos que nos unir em torno do candidato do partido, para que pela primeira vez na história da democracia, o candidato do MLSTP seja vencedor nas eleições presidenciais», alertou.

Apesar da abundância de militantes do MLSTP que já estão na corrida para as eleições presidenciais, Osvaldo Vaz, sente que é desta vez que o MLSTP vai quebrar o Tabu. «Sinto que desta vez vamos quebrar este Tabu. Todos nós unidos, poderemos eleger um candidato apoiado pelo partido que é o camarada Posser da Costa», concluiu.

A família política do MLSTP, é advertida a respeitar as decisões do conselho nacional, que elegeu Posser da Costa como único candidato apoiado pelo Partido.

O leitor deve acompanhar na íntegra a entrevista do Ministro das Finanças e militante do MLSTP, Osvaldo Vaz, onde esclarece a sua posição em relação a luta do partido pela conquista do cargo de Presidente da República.

Abel Veiga