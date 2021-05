Situação de Alerta prorrogada até fim de Junho

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

COMUNICADO

São Tomé e Príncipe completa no próximo dia 31 de maio, o último dia de vigência da Situação de Alerta, declarada no passado dia 1 de maio de 2021. Nestes termos, na última sessão do Conselho de Ministros, realizada no passado dia 26 de maio, foi feita, uma vez mais, a apresentação da situação epidemiológica no País e analisada pormenorizadamente a evolução da pandemia do coronavírus, com a constatação da diminuição do número de casos positivos e o aumento do número de casos recuperados em São Tomé e na Região Autónoma do Príncipe.

Neste momento, existem apenas 7 casos ativos em São Tomé, 10 casos ativos na ilha do Príncipe e nenhum paciente internado no Hospital de Campanha, quer em São Tomé, quer no Príncipe.

Considerando todos esses dados, que nos dão algum alento, mas, agindo ainda com alguma cautela e ponderação, com o objetivo de consolidar esses resultados e, em virtude da necessidade de se continuar a estabelecer um equilíbrio entre as medidas sanitárias e a necessidade da retoma económica, o Governo decidiu declarar, até ao dia 30de junho de 2021 a Situação de ALERTA em todo o território Nacional, nos termos da Lei nº4/2016 – Lei de base da proteção civil e de bombeiros.

O leitor tem acesso ao comunicado do conselho de ministros : COMUNICADO CM situação alerta IV