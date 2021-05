Fórum de Diálogo Sanitário para atrair fundos

O Governo santomense em parceria com a comunidade internacional, organizou um Fórum de Diálogo Sanitário, para dar resposta as exigências do Fundo Global, em matéria de atribuição de subvenções financeiras.

De 2021 até 2023 o Fundo Global pretende colocar cerca de 11 milhões e 700 mil euros a disposição do ministério da saúde para combater a SIDA, a Tuberculose e o Paludismo.

No entanto o programa de subvenções financeiras do Fundo Global, não poderia ficar indiferente a pandemia da Covid-19, e o grande impacto que tem no sistema nacional de saúde.

Por isso São Tomé e Príncipe é desafiado a apresentar propostas que reflictam as suas reais necessidades para combate a Covid-19.

Segundo o Ministro da Saúde Edgar Neves, o Fundo Global já começou a apoiar o sistema nacional de saúde. Pelo menos 3 milhões e 508 mil euros já foram alocados a favor do ministério da saúde, exactamente para combater a SIDA, a Tuberculose, o Paludismo, e eliminar os impactos da Covid-19.

A proposta de São Tomé e Príncipe, para beneficiar de mais um desbloqueamento de verbas deverá ser apresentada ao Fundo Global no dia 15 de Junho.

Durante o Fórum de Diálogo Sanitário, o Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus anunciou que para além do da proposta que está a ser elaborada no âmbito das subvenções internacionais do Fundo Global, para financiar o sector da saúde, o seu governo em parceria com o PNUD está a ultimar o plano de retoma do sector económico-pós covid-19.

Abel Veiga