ONU: restauração da natureza ajuda enfrentar crises de clima e biodiversidade

Para enfrentar a tripla ameaça da mudança climática, perda da natureza e poluição, o mundo deve restaurar pelo menos 1 bilhão de hectares degradados de terra na próxima década. A área equivale ao tamanho da China. E um plano semelhante será preciso para salvar os oceanos.

Essa é uma das conclusões do novo relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Pnuma, e da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO.

Conclusões

A pesquisa marca o início da Década das Nações Unidas da Restauração de Ecossistemas 2021-2030.

Segundo o relatório, a humanidade está usando cerca de 1,6 vezes a quantidade de serviços que a natureza pode fornecer de forma sustentável. Isso significa que os esforços de conservação são insuficientes para evitar o colapso do ecossistema e a perda da biodiversidade.

Os custos globais de restauração terrestre, não incluindo os custos de restauração de ecossistemas marinhos, são estimados em pelo menos US$ 200 bilhões por ano até 2030. O relatório afirma que cada dólar investido cria até US$ 30 em benefícios econômicos.

Os ecossistemas que requerem restauração urgente incluem fazendas, florestas, pastagens e savanas, montanhas, turfeiras, áreas urbanas, água doce e oceanos. Comunidades que vivem em quase dois bilhões de hectares degradados incluem algumas das áreas mais pobres e marginalizadas do mundo.

Importância

No prefácio do relatório, a diretora-executiva do Pnuma, Inger Andersen, e o diretor-geral da FAO, Qu Dongyu, afirmam que o relatório “define o papel crucial desempenhado pelos ecossistemas, de florestas e terras agrícolas a rios e oceanos, e mapeia as perdas que resultam de uma gestão deficiente do planeta.”

A degradação já está atingindo o bem-estar de cerca de 3,2 bilhões de pessoas, cerca de 40% da população mundial.

Coral Reef Image Bank/Yen-Yi Lee Um dólar investido em recursos sustentáveis dos oceanos pode haver um retorno cinco vezes maior em benefícios globais

Andersen e Dongyu contam que, a cada ano, o mundo perde “serviços ecossistêmicos que valem mais de 10% de produção econômica global.” Segundo eles, “ganhos massivos aguardam” o mundo, se estas tendências forem revertidas.

Restauração

A restauração de ecossistemas inclui muitas práticas, desde o reflorestamento até a reumidificação de turfeiras e a reabilitação de corais.

Estes esforços contribuem para o alcance de vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODSs, incluindo saúde, água limpa e paz e segurança, e para os objetivos das três “Convenções do Rio” sobre Clima, Biodiversidade e Desertificação.

Estas ações são necessárias para cumprir a meta do Acordo de Paris de manter o aumento da temperatura global bem abaixo de 2º C.

Combinada com a interrupção de novas conversões de ecossistemas naturais, a restauração pode ajudar a evitar 60% das extinções de biodiversidade previstas.

A restauração também pode ser altamente eficiente na produção de vários benefícios econômicos, sociais e ecológicos simultaneamente.

PMA/Rein Skullerud Investimento em agrossilvicultura tem o potencial de aumentar a segurança alimentar para 1,3 bilhão de pessoas

Acompanhamento

Apenas a agrossilvicultura, por exemplo, tem o potencial de aumentar a segurança alimentar para 1,3 bilhão de pessoas. Investimentos em agricultura, proteção de manguezais e gestão da água ajudarão na adaptação às mudanças climáticas, com benefícios em torno de quatro vezes o investimento original.

Segundo o relatório, o acompanhamento destes esforços é essencial, tanto para avaliar o progresso como para atrair investimentos públicos e privados.

Em apoio a esse esforço, a FAO e o Pnuma lançaram ainda esta quinta-feira o Digital Hub para a Década da ONU, que inclui o Marco para o Monitoramento da Restauração de Ecossistemas.

O Marco permite que os países e comunidades meçam o progresso dos projetos de restauração nos principais ecossistemas.

O documento inclui a Plataforma de Iniciativas de Restauração de Terras Secas e uma ferramenta de mapeamento geoespacial interativa para avaliar os melhores locais para restauração florestal.

*Com informações do Pnuma, Brasil.