Ministra do Ambiente rejeita denúncia sobre alegado esgoto na Praia Ex-PM e alerta para desinformação

A Ministra do Ambiente, Juventude e Turismo Sustentável, Nilda da Mata, desdramatizou esta segunda-feira, 26 de janeiro, a denúncia pública feita por um deputado do MLSTP, divulgada nas redes sociais, que acusa a empresa ACA de instalar um sistema de esgoto na Praia Ex-PM, no âmbito das obras de reabilitação da Marginal 12 de Julho.

Sem entrar em pormenores técnicos sobre a natureza da conduta em causa, a ministra do ambiente foi categórica ao afirmar que não se trata de um sistema de esgoto, rejeitando as acusações e apelando à responsabilidade na partilha de informações. Nilda da Mata recomendou aos cidadãos que procurem dados fidedignos junto das instituições oficialmente envolvidas na execução e fiscalização da obra.

“Não se trata de esgoto, como tem sido dito. Sempre que houver dúvidas ou preocupações, é fundamental procurar informação junto das fontes adequadas”, afirmou a ministra, reagindo às polémicas geradas nas plataformas digitais.

A ministra reconheceu que parte da controvérsia resulta de falhas na comunicação institucional, sublinhando que foi criado um gabinete específico para garantir a divulgação de informações claras e concretas sobre a obra, mecanismo que, segundo admitiu, não tem funcionado como previsto.

“O que tem ocorrido é uma falha de comunicação, e essa ausência acaba por gerar comentários e, em alguns casos, desinformação”, apontou.

Neste sentido, a ministra do ambiente, Nilda da Mata deixou um apelo direto à população para que, em caso de suspeitas de infrações ambientais, contacte primeiramente o INAE e a Direção do Ambiente e Ação Climática, entidades responsáveis pela supervisão ambiental e ligadas ao seu ministério.

À margem da polémica, Nilda da Mata manifestou também preocupação com o atraso na reposição das árvores abatidas ao longo da marginal, no âmbito das obras de reabilitação. Segundo a ministra, foram cortadas mais de cem árvores, e existe um compromisso claro de proceder à sua replantação.

“Pode não ser exatamente nos mesmos locais, mas é fundamental repor grande parte da vegetação. Existem áreas verdes já criadas que necessitam do início imediato das plantações”, explicou.

A ministra advertiu que a falta de reposição atempada da vegetação pode gerar problemas ambientais futuros, sobretudo num contexto de mudanças climáticas e aumento da vulnerabilidade urbana.

Para a ministra, Nilda da Mata, o combate à desinformação passa pelo reforço do diálogo institucional e pela procura ativa de informações junto das entidades competentes, evitando alarmismos que possam comprometer a confiança da população.

Waley Quaresma