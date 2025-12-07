Projeto de reciclagem de garrafas plásticas vence a 2ª edição do empreende +

Há três anos, com recurso apenas de uma pequena motorizada, Eloneid Neves percorre as ruas recolhendo garrafas plásticas para reciclagem, transformando-as em vassouras.

“Quando falamos de garrafas PET, referimo-nos a um resíduo com forte impacto negativo quando descartado de forma inadequada no meio ambiente. Por isso, sempre trabalhei para fortalecer este negócio”, sublinhou a jovem empreendedora.

A sua determinação deu frutos: conquistou o mercado e convenceu o júri do Empreende +. O projeto “Bassola PET” sagrou-se vencedor da segunda edição do concurso em São Tomé e Príncipe.

O primeiro lugar garantiu-lhe 12 mil dólares (cerca de 10.200 euros), verba que será aplicada na expansão da produção. “Este valor permitirá construir o nosso atelier e adquirir máquinas essenciais para o próximo passo da Bassola PET: incorporar outros tipos de plásticos na nossa linha de produção”, explicou Eloneid Neves.

Entre os nove finalistas, quatro foram distinguidos. Os três primeiros receberam financiamento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, num total de 30 mil dólares (quase 26 mil euros), enquanto o quarto premiado contou com apoio do Governo, no valor de 8 mil dólares (cerca de 7 mil euros).

Mais do que identificar talentos, o concurso afirma-se como uma plataforma de estímulo ao empreendedorismo e à inovação sustentável. “Trata-se de criar uma cultura que una economia, autoemprego, inovação e sustentabilidade”, destacou Gareth Guadalupe, Ministro da Economia e Finanças.

Os projetos premiados foram reconhecidos como transformadores e bem-sucedidos, constituindo exemplos inspiradores de economia circular.

