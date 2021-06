CEN anunciou 123.302 eleitores inscritos para as eleições presidenciais

Os dados divulgados no último fim de semana, pelo Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Fernando Maquengo após a realização do recenseamento eleitoral no país e na diáspora, indicam importante aumento do número de eleitores no território de São Tomé e Príncipe.

Segundo a Comissão Eleitoral Nacional a base de dados tinha o registo de mais de 90 mil eleitores nas duas ilhas. A actualização do recenseamento eleitoral, realizada neste ano, para as eleições presidenciais de 18 de Julho, fez o número subir para 108.609 eleitores em São Tomé e Príncipe.

Outros 14.693 eleitores foram recenseados na diáspora. Os dados da Comissão Eleitoral Nacional, indicam que Portugal é o país onde foi recenseado o maior número de eleitores, 7.378.

Angola é o segundo país que alberga grande comunidade santomense. As equipas de recenseamento eleitoral, registaram 3.254 eleitores em Angola. Na Holanda pelo menos 21 cidadãos santomenses inscreveram-se como eleitores. Em Luxemburgo um total de 55 eleitores, na França 204 eleitores, Bélgica com 77 eleitores, Guiné Equatorial com 216, no Gabão foram recenseados 1.498 eleitores, Cabo Verde tem 481 eleitores e no Reino Unido foram recenseados 1.509 eleitores.

Desta forma o universo de eleitores inscritos para as eleições presidenciais de julho próximo é de 123.302 eleitores.

Abel Veiga