353 filhos do Príncipe subscrevem Manifesto Público exigindo Autonomia efectiva

Autonomia do Príncipe – Um Desígnio Regional e Nacional

É este o título do manifesto público, assinado por 353 cidadãos nacionais naturais da ilha do Príncipe. No país e na diáspora os naturais da ilha do Príncipe, defendem que a Autonomia da ilha deve estar suportada pela construção do regionalismo «em todas as suas dimensões, em oposição ao existente compromisso político e administrativo que consideramos ligeiro desajustado e ainda distante das reivindicações e aspirações das nossas gentes…» diz o manifesto público.

O documento foi endereçado a todos os órgãos de soberania do país, e também aos órgãos de poder executivo e legislativo da Região Autónoma do Príncipe.

António Salvaterra(na foto), natural da ilha do Príncipe e residente no Reino Unido, em representação dos 353 conterrâneos seus, enviou para o Téla Nón, o texto do manifesto público, e a respectiva lista dos subscritores para que seja publicado, para que a opinião pública nacional e não só seja informada e tome conhecimento das ideias e propostas dos naturais do Príncipe, com vista a efectiva autonomia da ilha.

O leitor tem acesso em formato PDF ao manifesto, assim como a lista dos subscritores :

1 – Manifesto Público–Autonomia do Príncipe–Um Desígnio Regional & Nacional

2 – CARTA DOS SIGNATÁRIOS DO MANIFESTO PÚBLICO-AUTONOMIA REGIONAL

3 – Signatários do Manifesto Público – Autonomia do Príncipe