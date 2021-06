Biden: EUA vão doar 500 milhões de doses de vacina para o combate global à Covid-19

Os Estados Unidos estão comprando meio bilhão de doses da vacina contra a Covid-19 para doar a quase cem países em desenvolvimento ao redor do mundo por meio do consórcio internacional Covax Facility.

O presidente Biden anunciou o “compromisso monumental do povo americano” em 10 de junho, dizendo que a doação estabelece a base para os esforços contínuos das nações democráticas visando livrar o mundo da Covid-19.

“Vamos ajudar a tirar o mundo dessa pandemia, trabalhando ao lado de nossos parceiros globais”, disse ele, em discurso na véspera da Reunião de Líderes das Nações do Grupo dos Sete (G7), realizado de 11 a 13 de junho.

Em 11 de junho, os líderes do G7, junto com outras nações, anunciaram que doariam 500 milhões de doses adicionais de vacinas combinadas, elevando a promessa total combinada para mais de um bilhão de doses*. Os países do G7 são Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido.

Today, President Biden is announcing that the United States will purchase half a billion new doses of Pfizer vaccines and donate them to 92 low- and lower middle-income countries in the world. This historic step will save millions of lives.

— The White House (@WhiteHouse) June 10, 2021