MLSTP distancia-se da Cannabis e desafia o Governo

Em plena campanha para as eleições presidenciais de 18 de Julho, o MLSTP que governa São Tomé e Príncipe, em parceria com a coligação PCD-MDFM-UDD, denuncia o projecto proposto pelo Ministério da Agricultura ao conselho de ministros, para plantio da cannabis no país. O MLSTP exorta o governo a dar explicações públicas sobre o caso.

No actual governo de coligação, a pasta da agricultura pertence à coligação PCD-MDFM-UDD.

A Comissão Política do MLSTP, decidiu posicionar-se sobre o assunto, exactamente no dia do arranque oficial da campanha para as eleições presidenciais, 3 de Julho.

«Sobre a propalada informação de plantio de cannabis em São Tomé e Príncipe, a comissão política do MLSTP decidiu distanciar-se deste processo, e exortou o governo para que sejam feitos publicamente esclarecimentos sobre o assunto, tendo em conta a inexistência de legislação específica sobre esta matéria…», refere o comunicado da Comissão Política do MLSTP.

O Téla Nón apurou que o Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, Francisco Ramos, propôs ao governo um projecto para plantio da Cannabis em São Tomé, com fins medicinais. O projecto segundo apurou o Téla Nón, visa a produção da flor de Cannabis, que é muito utilizada na produção de óleo medicinal.

O Téla Nón sabe que o projecto foi analisado e debatido no seio do conselho de ministros. O Téla Nón apurou que a maioria dos membros do conselho de ministros rejeitou a possibilidade de execução deste projecto, ainda mais, segundo a fonte «nesta altura, tão próxima a realização das eleições presidenciais».

No entanto, segundo dados recolhidos pelo Téla Nón, apesar de não ter tido a aprovação do conselho de ministros, o Ministério da Agricultura decidiu avançar com a adjudicação de alguns hectares de terras na ilha de São Tomé, para o desenvolvimento do projecto da Cannabis.

Note-se que o projecto para plantio da Cannabis em São Tomé foi denunciado pela primeira vez em público, por Jorge Amado, ex-Presidente do MLSTP e candidato às eleições presidenciais.

Foi numa espécie de entrevista aos candidatos presidenciais organizada pela TVS, que Jorge Amado denunciou os preparativos para o início do plantio de cannabis no país. Um negócio que segundo o candidato Jorge Amado, para além de viciar e arruinar a juventude santomense poderia gerar fundos para alimentar a campanha eleitoral, nestas eleições presidenciais.

Abel Veiga