Projecto de Canábis : Esclarecimento do Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural

Num comunicado de imprensa que entregou ao Téla Nón, o Ministério da Agricultura Pescas e Desenvolvimento Rural, diz que recebeu, « através da agência de promoção do comércio e investimentos(APCI), um projecto de investimento para efeitos de parecer».

Segundo o Ministério da Agricultura, porque a nível nacional não existem competências nesta matéria, e em segundo lugar pelo possível impacto que este cultivo pode trazer para São Tomé e Príncipe, « após análise do projecto este foi submetido ao governo que por sua vez e agindo com as cautelas que esse processo merece, orientou o ministério da agricultura para realizar uma auscultação das populações ao nível nacional».

Ainda sem citar o nome do projecto, o comunicado de imprensa do ministério da agricultura diz que foi criada uma comissão técnica multisectorial coadjuvada por um corpo de consultores internacionais, especialistas na matéria de produção da canábis para fins medicinais.

O Ministério da Agricultura, acrescenta que «a comissão técnica percorreu todo o país e com o contributo das câmaras distritais realizou encontros com as populações de Caué, Lobata, Cantagalo, Mé-Zochi e incluindo a Região Autónoma do Príncipe».

Para além do contacto com as populações, a comissão técnica reuniu-se com membros do governo, assim como juízes do Supremo Tribunal de Justiça, os magistrados do ministério público, as ordens dos médicos e dos advogados, a polícia judiciária, o instituto da droga e da toxicodependência, o conselho nacional da juventude e por fim a sociedade civil liderada pela FONG STP. «O relatório desta auscultação está a ser finalizado para ser entregue ao Governo», garante o Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural.

O Ministério liderado pelo engenheiro Francisco Ramos(na foto) esclarece que «as legislações necessárias para sustentar o desenvolvimento desta cultura está a ser produzida para posterior discussão e aprovação pelo Governo».

No comunicado o Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, dá exemplo de 40 países do mundo que «já adoptaram a produção da canábis com fins medicinais, para o fornecimento à indústria farmacêutica de matéria prima para produção de medicamentos para o tratamento e cura de diversas patologias».

Segundo o Ministério da Agricultura, a Organização Mundial da Saúde, propôs ao comité das nações unidas para o controlo de drogas e estupefacientes, a mudança da canábis da lista onde está inserida, para a lista onde o manuseamento para fins farmacêuticos e científicos é mais facilitado.

«Como se pode constatar está-se no meio de um processo no qual o governo ainda não tomou uma decisão final», precisa o comunicado de imprensa.

O Comunicado conclui que « todas as notícias que saem deste âmbito são meras especulações, mentiras e divagações. Por outro lado, chamamos a atenção da população para não embarcar neste jogo que é muito pouco dignificante para os seus autores».

Note-se que o partido MLSTP que lidera o governo de coligação, denunciou o projecto que pretende desenvolver o plantio da Canábis em São Tomé e Príncipe. O MLSTP disse que se distancia deste processo, e exigiu que o Governo fizesse um esclarecimento público sobre o assunto.

Abel Veiga