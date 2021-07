Portugal oferece à STP 12 mil doses de vacinas da Covid-19

Uma nota de imprensa da embaixada de Portugal anuncia que a oferta do primeiro lote de 12 mil vacinas chega a São Tomé no dia 10 de Julho, sábado.

Vacinas que segundo a embaixada de Portugal, vão apoiar o plano nacional de vacinação do Ministério da Saúde, contra a Covid-19.

«As vacinas serão acompanhadas do material necessários para viabilizar a sua administração incluindo nomeadamente seringas e agulhas..», refere o comunicado.

Segundo ainda a embaixada de Portugal, o donativo em vacinas enquadra-se «no compromisso assumido pelo governo português de disponibilizar pelo menos 5% dos seus lotes de vacinas para os PALOP e Timor Leste ..».

O comunicado acrescenta que o donativo inscreve-se na segunda fase d plano de acção na resposta sanitária á pandemia Covid-19 entre Portugal e os PALOP e Timor Leste.

A ajuda portuguesa em vacinas que chega a São Tomé, este sábado deve-se também segundo o comunicado, do esforço conjunto dos Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, e da Saúde de Portugal, assim como da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde(INFARMED) e da Task Force do Plano Nacional de vacinação contra a Covid-19 em Portugal.

Abel Veiga