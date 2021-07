Acto central do 46º aniversário da independência nacional sob Situação de Alerta

A pandemia da Covid-19, impôs restrições nas celebrações de mais um aniversário da independência nacional. O acto central do 46º aniversário da independência nacional, é realizado hoje numa das salas do palácio dos congressos, edifício onde funciona a Assembleia Nacional.

Sem comício na praça da independência, como acontecia antes da pandemia, o acto central fica limitado entre 4 paredes do palácio dos congressos.

Restrições no quadragésimo sexto aniversário da independência nacional, ainda mais numa altura em que o boletim informativo do Ministério da Saúde sobre a Covid-19, indica aumento do número de casos da doença. Nos últimos dias, São Tomé e Príncipe registou 6 casos de Covid-19 em 24 horas. Número elevado para um país que nos últimos meses, não registava qualquer caso da Covid-19 durante uma semana.

As causas do actual aumento do número de casos, ainda não foram reveladas pelo sistema nacional de saúde.

Abel Veiga