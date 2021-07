Presidente destaca perda de valores nos 46 anos de independência

O Presidente da República Evaristo Carvalho considerou que os 46 anos de independência nacional foram marcados por enorme perda de valores fundamentais como, respeito, disciplina e trabalho.

O Chefe de Estado cujo mandato de 5 anos termina no dia 3 de Setembro próximo, disse à nação santomense que sociedade nenhuma desenvolve estando mergulhada numa tão profunda crise de valores.

Os valores que foram inculcados na sociedade pelos «nossos antepassados», constituem segundo Evaristo Carvalho, as maiores perdas dos últimos 46 anos.

O país deixou de valorizar o respeito. «Respeito ao próximo, em particular aos país, aos professores, aos chefes e aos idosos. Tratamos os outros cada vez com menos atenção e consideração», declarou o Presidente da República.

Disciplina é outro valor que desapareceu da sociedade santomense. «A disciplina tem estado cada vez menos presente na sociedade santomense. Reina a indisciplina e a desordem nas ruas, nas escolas e nas instituições do Estado. De modo geral é baixo o cumprimento das regras e normas de boa conduta, pondo assim em causa a convivência são e harmoniosa entre as pessoas, e o normal funcionamento das instituições, quer públicas, quer privadas», detalhou Evaristo Carvalho.

Trabalho, é o terceiro pilar que tombou nos últimos nos últimos 46 anos. O Chefe de Estado citou um provérbio em criou fôrro, que orienta a sociedade para o empenho no trabalho, como a única fonte de rendimentos.

«Mas, a onda de roubos e assaltos, a corrupção desenfreada nas instituições do Estado, a tendência para trabalhar pouco e querer ter muito, os esquemas, as burlas, tudo isso tem levado a que se trabalhe pouco, e com muita baixa produtividade», denunciou.

O Presidente da República chegou a conclusão que «país nenhum se desenvolve, tendo a sociedade mergulhada numa crise de valores tão profunda».

Justiça foi a bandeira do seu mandato nos últimos 5 anos. Evaristo Carvalho, acredita que o fórum de concertação sobre a Justiça, instituído por si no ano 2019, e que teve a assessoria técnica das Nações Unidas, poderá garantir a verdadeira reforma do sector da Justiça.

O Presidente da República, disse também que a Covid-19, veio agravar a crise social e económica.

A campanha em curso para as eleições presidenciais de 18 de julho, não pode segundo Evaristo Carvalho, por em causa os sucessos alcançados pelo país no controlo da pandemia.

«Não podemos correr o risco de virmos a enfrentar uma terceira vaga, devido a actos irresponsáveis das candidaturas. Constatamos lamentavelmente que não tem sido dada a devida atenção ao grave problema da aglomeração», pontuou.

O 46º da independência nacional, foi celebrado em pleno período de campanha eleitoral. O presidente denunciou a tradicional compra de consciências.

«Não posso deixar de me referir ao fenómeno designado por “Banho”, que tanto tem manchado os nossos actos eleitorais. Deixo um apelo às candidaturas, no sentido de limitarem ao máximo todos os tipos de acções visando a compra de consciência dos cidadãos eleitores. Explorar a pobreza do cidadão, para beneficiar do seu voto, é imoral e indecoroso», frisou, o Chefe de Estado.

Na sua última celebração do dia da independência nacional, na qualidade de Presidente da República, Evaristo Carvalho, explicou porque razão, não entrou na batalha eleitoral por um segundo mandato no cargo. Disse que retirou-se para dar lugar a quem tem mais energia.

«Não me recandidatei porque entendi que é tempo de passar o testemunho as gerações mais jovens, capazes de imprimir novas dinâmicas. As gerações dos novos tempos, provavelmente mais promissoras, em termos de energia, dinamismo e criactividade», concluiu o Presidente da República.

No dia 3 de Setembro Evaristo Carvalho deixa de ser Presidente da República de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga