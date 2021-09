Reabilitação do Centro de Saúde Militar das FASTP com apoio de Portugal

Realizou-se no Centro de Saúde Militar (CSM) das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe (FASTP), em 10 de setembro de 2021, uma cerimónia alusiva à reabilitação desse Centro, cuja obra foi efetuada com o apoio do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) de Portugal, bem como a doação de consumíveis hospitalares e medicamentos a esse Centro, através do Hospital das Forças Armadas.

A obra em apreço, decorreu entre março e julho do corrente ano e foi coordenada pelo Adido de Defesa junto à Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, Coronel Costa dos Reis, tendo contado, para o efeito, com o apoio técnico do Assessor Técnico do Projeto 3 (Pelotão de Engenharia Militar de Construções) da Cooperação no Domínio da Defesa (CDD), 1º Sargento de Engenharia Cláudio Barros, do Exército Português.

A intervenção no CSM foi realizada com recurso à Companhia de Engenharia do Exército santomense, com um efetivo permanente de 02 Sargentos e 09 Praças.

Adicionalmente, e no âmbito da capacitação das Forças Armadas e das Forças de Segurança, Proteção Civil e Bombeiros de São Tomé e Príncipe com competências destinadas a prestar primeiros socorros e a estabilizar uma vítima em situação de emergência médica, foram ainda entregues diplomas a 12 formandos que frequentaram com aproveitamento o curso de formação de formadores no âmbito do Suporte Básico de Vida. Esta iniciativa foi coordenada pela CDD, mormente o Projeto 2 (Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe), e contou com a participação do EMGFA de Portugal, através da Unidade de Ensino, Formação e Investigação da Saúde Militar e do NRP Zaire.

A cerimónia contou com a presença do Primeiro-Ministro na qualidade de Ministro da Defesa e Ordem Interna de São Tomé e Príncipe, Dr. Jorge Bom Jesus, do Ministro da Defesa Nacional de Portugal, Professor Doutor João Gomes Cravinho, do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe , Brigadeiro Idalécio Pachire, do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Portugal, Almirante António Silva Ribeiro, do Embaixador de Portugal, Dr. Rui Carmo e do Chefe do Estado-Maior do Exército de Portugal, General José Nunes da Fonseca, para além de outras entidades civis e militares.

A concretização da obra no CSM consubstancia-se em mais um testemunho da proximidade que caracteriza a cooperação entre Portugal e STP, particularmente em setores de crucial importância para a família militar e a população no geral.

Fonte : Adido de Defesa da Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe