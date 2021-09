OMS: África falha no objetivo global de vacinar 40% da população em 2021

Desigualdade

Cerca de 95 milhões de doses adicionais devem chegar a África via Covax ao longo de setembro. A remessa será a maior que o continente receberá em um mês até agora. Mesmo com o aumento das entregas, o continente conseguiu garantir vacinação completa a apenas 50 milhões de pessoas, ou 3,6% da sua população.

Cerca de 2% de quase 6 bilhões de doses distribuídas globalmente foram administrados em África.

Já a União Europeia e o Reino Unido inocularam mais de 60 % da sua população e países de renda alta administraram 48 vezes mais doses por pessoa do que as nações de rendimento baixo.

Para Moeti, “a incrível iniquidade e o grande atraso nos embarques de vacinas ameaça transformar áreas da África com baixa taxa de imunização em criadouros de variantes resistentes, podendo enviar o mundo inteiro de volta a estaca zero”.

A OMS prestou assistência a 15 países africanos na condução de análises para examinar todos os aspectos das campanhas de vacinação e oferecer recomendações para melhorar.

As revisões mostraram que a segurança no fornecimento do produto e as incertezas relativas ao processo são o maior impedimento a muitas nações africanas.

Retrocesso

Com mais de 300 funcionários em toda a África, apoiando a resposta à Covid-19, a OMS envia especialistas e produzir planos de apoio em áreas especificas onde países precisam de assistência atenciosa, incluindo garantir pessoal, financiamento, fortalecer cadeias de abastecimento e logística e aumentar a demanda por imunizantes.

Até 14 de setembro de 2021, houve registro de 8.06 milhões de casos de Covid-19 em África e enquanto a terceira onda diminui, houve cerca de 125 mil novos casos na semana passada.

Embora diminua 27% em relação a semana anterior, novos casos semanais ainda estão no pico da primeira onda, e 19 países continuam a relatar um número alto ou crescente de casos.

As mortes diminuíram 19% para 2.531 na semana até 12 de setembro. A variante Delta, considerada altamente transmissível, foi encontrada em 31 nações africanas, a Alfa em 44 e a Beta em 39.

De Bissau para a ONU News, Amatijane Candé