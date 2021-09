Vice Presidente de Angola representa Estado angolano na investidura do PR Carlos Vila Nova

Num comunicado enviado à redacção do Jornal Téla Nón o gabinete de comunicação institucional do Governo angolano, diz que «Vice-Presidente da República representa Chefe de Estado na cerimónia de investidura de Carlos Vila Nova, novo Presidente eleito da República de São Tomé e Príncipe».

Segundo o comunicado, «o Vice-Presidente da República, Bornito de Sousa(na foto), viaja esta sexta-feira [01.10.2021] para o arquipélago de São Tomé e Príncipe, onde participa sábado, em representação do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, na cerimónia de investidura do novo Presidente eleito da República de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova», precisa o comunicado.

O comunicado do governo angolano, realça que Carlos Vila Nova foi eleito na segunda volta das presidenciais do passado dia 05 do corrente mês. Carlos Vila Nova, 65 anos, concorreu pela Acção Democrática Independente (ADI), tendo vencido com 57% dos votos, contra 42% do oponente, Guilherme Posser da Costa, candidato do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe – Partido Social Democrata (MLSTP-PSD).

O Governo angolano recorda que após a confirmação dos resultados eleitorais em São Tomé e Príncipe, o Presidente João Lourenço endereçou uma mensagem de felicitações a Carlos Vila Nova, na qual manifestou o desejo de ver os dois países trabalharem de forma unida, através do diálogo construtivo, no reforço das históricas relações de amizade e de cooperação existentes em benefício do bem-estar e da prosperidade dos respectivos Povos.

Abel Veiga / Fonte Departamento de comunicação Institucional do Governo de Angola