Desfalcado após as eleições presidenciais, Governo prepara remodelação sem dramas

Envolvido nas últimas eleições presidenciais, o Governo do Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus sofreu duas baixas importantes. A primeira aconteceu ainda no calor da primeira volta das eleições presidenciais.

O Ministro da Defesa e Ordem Interna, o coronel Óscar Sousa foi exonerado por solicitação do Primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, com a justificação de incapacidade para o exercício do cargo. O Primeiro-ministro, passou a acumular a pasta da defesa e ordem interna.

Depois do desfecho da segunda volta das eleições presidenciais, em que os candidatos apoiados pelos partidos que sustentam o governo foram todos derrotados, o Governo sofreu mais uma baixa. O Ministro das Finanças e da Economia Azul, Osvaldo Vaz, bateu com a porta em Setembro.

O Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, já não tinha espaço para acumular mais uma pasta ministerial. Decidiu então entregar interinamente o sector das finanças e da economia azul nas mãos do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e da Comunicação e Novas Tecnologias, Wando Castro.

Após o primeiro encontro com o novo Presidente da República, Carlos Vila Nova, o chefe do governo prometeu no átrio do Palácio do Povo, remodelar o seu governo. Uma remodelação que pretende salvar o próprio governo, e o partido maioritário que o sustenta, o MLSTP, face as eleições legislativas que deverão ser realizadas exactamente dentro de 1 ano.

«Vai acontecer sem dramas. Há necessidade de incutir uma nova dinâmica neste último ano de governação…», declarou Jorge Bom Jesus, na entrevista dada à saída do encontro com o Presidente da República.

Por sinal a primeira remodelação operada no XVII Governo Constitucional, em Setembro do ano 2020, não produziu dinâmica suficiente nas acções do executivo, que foi investido nos finais do ano 2018.

Jorge Bom Jesus disse que está a trabalhar no processo de remodelação governamental, e que brevemente a comunicação social será informada sobre a estrutura do governo remodelado.

Abel Veiga