PR constata recrudescimento do paludismo

Saúde é o sector que atraiu a atenção do Presidente da República Carlos Vila Nova, nos primeiros dias do seu mandato. Numa visita surpresa ao hospital central Ayres de Menezes, constatou carências já conhecidas por todos os cidadãos são-tomenses. Nem água tem o hospital central.

Dias depois, numa visita surpresa ao centro nacional de endemias, instituição que dentre outras missões faz a gestão e o controlo do comportamento do paludismo em São Tomé Príncipe, Carlos Vila Nova constatou que o paludismo, que já estava controlado, está agora a ressurgir.

«A verdade é que esta doença conhece recrudescimento. A região autónoma do Príncipe, que há dois anos se encontrava numa fase de consolidação para erradicação da doença, registou 7 casos de paludismo», afirmou o Presidente da República.

Há muito tempo que a ilha do Príncipe não registava sequer um caso de paludismo. A região autónoma estava na linha da frente do programa de erradicação da doença.

«Talvez não sejam só 7 casos, porque cada uma das pessoas infectadas constituem factor de multiplicação para contaminar mais pessoas…», alertou o Chefe de Estado.

Doença que segundo dados do ministério da saúde era responsável pela morte de centenas de são-tomenses em cada ano, o paludismo começou a recuar em São Tomé e Príncipe a partir do ano 2004. Altura em que o Estado são-tomense em parceria com o governo de Taiwan lançou uma ampla campanha de luta contra a doença.

O apoio financeiro e técnico de Taiwan, permitiu a redução drástica da doença, que para além de matar várias centenas por ano, tirava capacidade de trabalho a outros milhares de são-tomenses, e condenava muitos outros à invalidez ou demência, principalmente as crianças que eram atacadas pela variante do plasmodium que provocava o paludismo cerebral.

Ressurgimento do paludismo pode provocar uma verdadeira catástrofe sanitária em São Tomé e Príncipe. Ainda mais, quando segundo relatos de muitos pacientes infectados pela COVID-19, os sintomas provocados pelo vírus SARS-Cov-2 são quase idênticos, aos que o paludismo provoca nas suas vítimas, com excepção feita à dificuldade respiratória, que é característica singular da Covid-19.

«Se não tomarmos as medidas necessárias, voltaremos a ter o paludismo como um grande problema. Se calhar é preciso rever os programas, quando já estávamos na fase de eliminação, que se previa alcançar nos próximos dois anos..», pontuou o Presidente da República.

Na visita surpresa, ao centro nacional de endemias, o Presidente da República, prometeu reunir as forças vivas da nação em torno de uma mesa, «para de facto começar a mudar as coisas».

Carlos Vila Nova quer dialogar com todos, para evitar a catástrofe sanitária. «O contributo de todos será válido. O meu dá-lo-ei muito brevemente para que de facto se comece a modificar e melhorar as coisas», concluiu.

Abel Veiga .