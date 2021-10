Brasil realizou simpósio marítimo em São Tomé e Príncipe

1º Simpósio Marítimo da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS)

Na tarde de hoje foi realizado, no período de 11h50 às 16h30,o 1º Simpósio Marítimo da ZOPACAS, com o tema “A Importância da ZOPACAS no Incremento da Cooperação Regional e no Desenvolvimento Socioeconômico do Atlântico Sul”.

Organizado pela Marinha do Brasil, com o apoio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o simpósio foi acompanhado ao vivo na Embaixada do Brasil em São Tomé pelo Chefe do Estado Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, Brigadeiro-General IdalécioPachire, Embaixador do Brasil Vilmar Rogeiro Coutinho Junior, Embaixador de Angola Joaquim Duarte Pombo, Diretor do Instituto Marítimo e Portuário de São Tomé e Príncipe Aléris Mendes, militares da Missão de Assessoria Naval do Brasil em São Tomé e Príncipe e Guarda Costeira do arquipélago, representantes dos ministérios e das embaixadas em São Tomé e Príncipe, a convite do embaixador brasileiro.

Por meio dos painéis: Ameaças à estabilidade regional; Economia Azul; Cooperação Regional e Debate, palestrantes da África do Sul, Angola, Argentina, Brasil e Namíbia apresentaram temas importantes para a sociedade santomense dentre os quais destaca-se o combate à pirataria e roubo armado no Golfo da Guiné; Pesca Ilegal, não-declarada e não-regulamentada; Petróleo e gás; transporte e segurança marítimos.

Fonte : Missão Naval do Brasil em São Tomé e Príncipe