“Nós os jovens de hoje não lidamos bem com a paciência… deixamos de acreditar no tempo…”

Extracto do discurso do Presidente do Conselho Nacional da Juventude, Calisto do Nascimento(na foto), que reflecte o comportamento desesperado e frustrado que marca actualmente a juventude de São Tomé e Príncipe.

Na celebração de mais um aniversário do dia da Juventude de São Tomé e Príncipe, 5 de Novembro, Calisto Nascimento enquanto líder do órgão que congrega todas as associações da juventude do país, chamou a atenção dos jovens para os ensinamentos de 5 de Novembro de 1974.

Na altura, os jovens estudantes do liceu em São Tomé desafiaram o regime colonial português exigindo justiça e direitos. Mais ainda com apoio da Associação Cívica promoveram diversas manifestações em 1974, em prol do reconhecimento do MLSTP como único representante do povo santomense, e em prol da independência nacional.

Com paciência, com confiança no tempo os jovens estudantes venceram os obstáculos da era colonial, a opressão e demais injustiças.

«Nós os jovens de hoje não lidamos bem com paciência, deixamos de acreditar no tempo e queremos que tudo aconteça agora e já… As conquistas dos jovens santomenses em 1974 basearam-se na paciência, na persistência e numa confiança inabalável no tempo…», destacou reclamou Calisto do Nascimento.

O Conselho Nacional da Juventude quer que o 5 de Novembro seja factor de inspiração para a juventude de São Tomé e Príncipe. Inspiração para o amor a pátria e para a conquista do desenvolvimento.

«Só o governo não vai resolver todos os problemas que temos, é preciso que nós os jovens o povo possamos entende de uma vez por todas, a responsabilidade que cada um tem no processo de desenvolvimento do nosso país, e que cada um assuma de uma vez por todas essa responsabilidade….Porque se assim não for daqui a 10,15 ou até mesmo 20 anos estaremos aqui a falar dos mesmos assuntos, mesmos projecto e querendo resultados diferentes», declarou o Presidente do Conselho Nacional da Juventude.

O Liceu Manuela Margarido nos arredores da cidade da Trindade, foi o palco da celebração do dia da Juventude de São Tomé e Príncipe, e da semana nacional da juventude.

O Conselho Nacional da Juventude destacou a UNICEF como seu principal parceiro nas tarefas de promoção e sensibilização das associações juvenis, nas diversas causas nacionais, e na mudança do comportamento dos jovens. O PNUD, programa das Nações Unidas para o desenvolvimento é outro parceiro definido como estratégico na implementação de projectos que dignificam os jovens de São Tomé e Príncipe.

Calisto do Nascimento pediu união e determinação da juventude, para vencer o desafio da actualidade mundial, as mudanças climáticas.

Juventude representa mais de 70% da população de São Tomé e Príncipe estimada em cerca de 200 mil habitantes. O desemprego crescente, a perda de valores, o desânimo e a descrença ameaçam a juventude santomense, ou seja, ameaçam seriamente o futuro do país.

O leitor deve acompanhar o discurso do Presidente do Conselho Nacional da Juventude no fecho da semana nacional da juventude. – DISCURSO CNJ 5 NOVEMBRO

Abel Veiga