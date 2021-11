Juízes queixam-se de cortes de subsídios, de ilegalidades e da injustiça nos Tribunais

A Associação Sindical dos Magistrados Judiciais reuniu-se com o Presidente da República Carlos Vila Nova para apresentar várias queixas que reflectem o mau funcionamento do poder judicial, e as consequências nefastas que recaem sobre os juízes.

Kótia de Menezes, Presidente da Associação Sindical dos Magistrados Judiciais, em nome dos demais juízes que subiram as escadas do palácio do Povo, disse que pediu ajuda ao Presidente da República Carlos Vila Nova, no sentido de repor justiça e o funcionamento do poder judicial com base nas leis do Estado Democrático.

«Pedindo ao senhor Presidente o apoio no exercício das suas funções no sentido de fazer cumprir a lei e defender a constituição», referiu Kótia de Menezes.

A Presidente da Associação sindical dos magistrados judiciais deu exemplo de uma das irregularidades contestada pelos juízes e que se regista nos Tribunais, mais concretamente no fórum do Conselho Superior da Magistratura Judicial.

«A última reclamação dos magistrados tem a ver com o concurso de acesso ao supremo tribunal de justiça. Falamos com o senhor Presidente sobre as ilegalidades e irregularidades que ainda persistem na última deliberação do conselho superior da magistratura judicial», precisou.

O grupo de juízes que reuniu-se com o Presidente da República queixa-se também de problemas financeiros. Os subsídios foram cortados. Segundo Kótia de Menezes os direitos e regalias dos magistrados não estão a ser cumpridos.

«Temos a atribuição de subsídio de natal e de férias que queremos ver cumprido como normalmente tem-se feito. Há uma comunicação do próprio Tribunal a dizer que não têm verba para o efeito», afirmou a Presidente da Associação Sindical dos Magistrados Judiciais.

Sem subsídio e nas vésperas da quadra festiva do natal, os juízes começam a fazer contas a vida. Consideram que o governo tem que resolver o problema das verbas.

«Esta parte cabe ao governo…, e estamos a dar diligências para conseguir que se aplique a lei», assegurou Kótia de Menezes.

Na reunião com os juízes o Presidente da República Carlos Vila Nova ficou a saber também que a graduação dos juízes segundo a categoria não tem sido é feita. Também ficou a saber que os Juízes de terceira classe estão a ser sacrificados. Segundo a Associação Sindical, os Juízes de Terceira Classe trabalham mais, e recebem menos do que os juízes de outras categorias.

No palácio do povo, a recém-eleita presidente da Associação dos Magistrados Judiciais, desabafou mais dores e preocupações para o Presidente da República.

«Temos a situação de juízes que ainda neste ano pediram para sair para formação contínua no centro de estudos judiciais em Portugal. Entretanto houve um indeferimento por falta de verba para a saída desses mesmos juízes…», reclamou.

No entanto, segundo a Presidente da Associação Sindical dos Magistrados Judiciais, «há pessoas que por diligências feitas através da ministra da justiça estão a frequentar o centro de estudos judiciários em Portugal, em detrimento dos magistrados que já estão a exercer a função», pontuou..

A Juíza Kótia Menezes e os seus colegas pediram ajuda do Presidente da República, para conter as alegadas irregularidades e injustiças praticadas pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial e pelo Governo.

«Creio que o problema está tanto no conselho superior da magistratura judicial, como também na ministra da justiça. Devem sentar e reaver esta questão de atribuição de formação inicial a quem já está a exercer a magistratura, e não a quem não vai ter nenhum contributo com esta formação porque não está no quadro da magistratura.», concluiu a Juíza presidente e porta-voz da Associação Sindical dos Magistrados Judiciais.

Presidente da República Carlos Vila Nova, que diz defender a reforma da justiça em São Tomé e Príncipe, ficou a saber também que há mais de 5 anos que não é realizada a inspecção dos juízes.

Reforma da Justiça continua a ser um quebra-cabeças em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga