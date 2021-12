Presidência aberta no Príncipe acontece no momento de mais uma crise de combustíveis

Há vários anos que a ilha do Príncipe vive uma crónica crise de combustíveis. A região autónoma que nunca conseguiu construir um reservatório para armazenar combustíveis, depende exclusivamente do fornecimento irregular assegurado por empresas privadas.

A rotura do stock dos combustíveis é permanente na ilha património da Biosfera da UNESCO. Na última segunda feira, a população do Príncipe manifestou sua revolta, por causa do aumento do preço da gasolina.

Na ilha de São Tomé, o preço de cada litro de gasolina é de 30 dobras. Na ilha do Príncipe a gasolina custa 32 dobras, cerca de 1 euros e 31 cêntimos. No entanto na última segunda feira, e depois de uma rotura do stock dos combustíveis que demorou duas semanas, a gasolina começou a ser vendida com preço actualizado, ou seja, 35 dobras o litro, o mesmo que 1 euro e 43 cêntimos.

O protesto da população foi sentido na cidade de Santo António. O sentimento de revolta obrigou o governo regional a reunir-se com os operadores comerciais, em busca de uma saída para o problema.

É neste cenário de mais uma crispação social na ilha do Príncipe, por causa da rotura persistente e do aumento imprevisto do preço dos combustíveis, que o Presidente Carlos Vila Nova, aterrou no Príncipe para dar início a presidência aberta e inclusiva na região autónoma.

Pelo menos até a última quarta-feira, a imprensa da ilha do Príncipe não divulgou qualquer declaração ou comentário do Presidente da República Carlos Vila Nova, em relação a situação de crise dos combustíveis. Uma crise que inviabiliza qualquer perspectiva de progresso social e económico na ilha do Príncipe, neste momento alvo da presidência aberta e inclusiva.

Durante os protestos de segunda-feira, um dos pescadores do Príncipe, contestou a injustiça do preço dos combustíveis. «Fomos surpreendidos com o preço de combustíveis que subiu para 35 dobras. O país é São Tomé e Príncipe, como é possível que em São Tomé combustível não sobe e aqui sobe?. Sentimos revoltados por esta razão…», declarou o pescador.

Apesar da complicada situação económica e social que se vive no Príncipe, com aumento da pobreza, por causa da crise dos combustíveis, a imprensa da ilha preferiu anunciar que no primeiro dia da sua presidência aberta, o Presidente da República Carlos Vila Nova, foi visitar a Assembleia Regional do Príncipe.

Segundo a imprensa do Príncipe, durante a visita ao parlamento regional, o Chefe de Estado santomense prometeu exercer magistratura de influência para dar mais dignidade aos deputados da região autónoma.

«Hoje sei e conheço os cantos de funcionamento da Assembleia Regional. Deixa-me o sentimento de no papel de mais alto magistrado da nação vir a exercer influência… para ver se contribuímos para dar melhores condições de trabalho. Não se está a exigir algo que não se pode fazer, porque se os deputados terem melhores condições para trabalhar, é claro que os resultados dos seus trabalhos também serão melhores…», afirmou o Presidente da República em entrevista à imprensa do Príncipe.

Carlos Vila Nova vai permanecer na ilha do Príncipe durante 4 dias. Período em que ao que tudo indica deverá analisar com a população local os mais diversos problemas sociais e económicos, que anulam qualquer possibilidade de crescimento económico e de desenvolvimento na região autónoma do Príncipe.

Abel Veiga