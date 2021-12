Parlamento viabilizou Orçamento de Estado para 2022, num país ainda inviável

No fecho do debate parlamentar, na terça-feira, em torno do orçamento geral do Estado para o ano 2022, a bancada da ADI, que lidera a oposição justificou a decisão de votar contra a proposta do Orçamento. O Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus pediu unidade e entendimento entre todos os são-tomenses, em prol do trabalho para que São Tomé e Príncipe deixe de ser um país inviável.

Avaliado em 158 milhões de euros a proposta do orçamento geral do Estado para 2022 foi aprovado com 28 votos a favor garantidos pela maioria parlamentar que sustenta o governo.

A bancada da oposição com 23 votos contra e uma abstenção contestou a proposta do Orçamento do Estado.

«Esta proposta de orçamento não oferece qualquer solução para grave crise económica e social que o país vive..» declarou o deputado e secretario geral da ADI, Américo Ramos.

Ainda para justificar a decisão de voto contra o porta-voz da bancada parlamentar da ADI, acrescentou que «esta proposta de orçamento faz de contas, não tem verbas para bens essenciais. Mas todos os ministros têm um gordo orçamento para viagens que vai custar aos cofres do Estado mais de 1 milhão de euros. O grupo parlamentar da ADI não pode votar favorável a um orçamento que tem financiamentos fantasmas», precisou Américo Ramos.

Do valor de 158 milhões de dólares, 56,4% do Orçamento é segundo o governo consagrado as despesas de funcionamento. O executivo decidiu também canalizar a fatia de 5,3% do OGE para amortização da dívida interna e externa.

Para executar o investimento público durante o ano 2022, o governo decidiu alocar 38,3 do valor do orçamento.

É exactamente na análise deste capítulo do investimento público, que o Primeiro-ministro e Chefe do Governo, chegou a conclusão de que São Tomé e Príncipe é um país inviável. Na segunda-feira quando apresentou a proposta de orçamento do Estado à Assembleia Nacional, Jorge Bom Jesus chamou a atenção dos deputados para a seguinte situação:

«98.2% da estrutura de investimento público serão asseguradas pelos recursos externos, cabendo apenas 1,8% das despesas de investimento público serem asseguradas pelos recursos internos, o que denota uma grande dependência externa do nosso país em termos de ajuda pública ao desenvolvimento», afirmou o Primeiro Ministro.

Uma declaração que deveria esgotar todos os argumentos do debate em torno do Orçamento do Estado para o próximo ano. Pois afinal de contas, os deputados da nação estavam a debater sobre números, ou sobre verbas que não são geradas pelo país. São verbas para investimento público que deverão ser doadas pela comunidade internacional.

No final do Debate parlamentar, o primeiro-ministro voltou à carga. «Ninguém virá de fora para resolver os nossos problemas, e o maior constrangimento, é sobretudo ao nível do investimento público, o investimento de capital», reforçou Jorge Bom Jesus.

Pelos dados percentuais que provam a hiper-dependência nacional em relação aos doadores internacionais, o Chefe do Governo, reconheceu diante dos deputados que São Tomé e Príncipe ainda não é um país viável.

«Porque nenhum país pode ser viável…, em que os parceiros de desenvolvimento assumem investimentos acima dos 90%. Não é possível, não é possível…não é possível. Estes dados têm que ser alterados», pontuou.

Para viabilizar o país, Jorge Bom Jesus, pediu a oposição para enterrar o machado de guerra. Apelou o país a abraçar o trabalho, a cimentar a unidade nacional para inverter a actual inviabilidade.

«Temos que aumentar a exportação, e diminuir o peso da importação. Reduzir algumas despesas que são supérfluas. Ninguém tem, e ninguém teve solução miraculosa para isso», concluiu o Chefe do Governo.

Apesar da hiper-dependência de donativos financeiros da comunidade internacional para executar projectos de desenvolvimento, o Governo acredita que orçamento do Estado para 2022 vai provocar um crescimento económico na ordem de 2,8%. Percentagem ligeiramente superior em relação ao ano 2021,que segundo o governo deverá situar-se nos 2,3%.

Abel Veiga