MCI-PS instou PR Carlos Vila Nova a demitir imediatamente o PM “JBJ”

O partido Movimento de Cidadãos Independentes-Partido Socialista(MCI-PS), reagiu à denúncia feita pelo ex-Presidente da República Fradique de Menezes sobre o negócio do arroz ofertado pelo Japão, e instou o actual Presidente Carlos Vila Nova, a demitir imediatamente o Primeiro-ministro e Chefe do Governo Jorge Bom Jesus.

A força política que tem dois assentos no parlamento são-tomense, considera que a denúncia feita pelo ex-presidente retirou ao Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, todas as condições para continuar a exercer o cargo. Denúncia considerada grave.

«O senhor Primeiro Ministro ao suspender um acordo celebrado pelo próprio governo e a empresa CAPA para a venda do arroz do Japão mediante a orientação do líder da bancada parlamentar do MLSTP/PSD com a finalidade de beneficiar e financiar a campanha eleitoral do seu candidato Posser da Costa demonstrou claramente que não está preocupado com o sofrimento deste povo nem tão pouco com o desenvolvimento deste país», diz o partido num comunicado lido pelo ex – ministro da administração interna Raul Cravid (na foto).

Para o partido movimento de cidadãos independentes, a denúncia do ex-presidente Fradique de Menezes tem que ser investigada pela Justiça.

«Instar o Ministério Público enquanto detentor da acção penal em mover um processo, para averiguação e apurar eventuais responsabilidades como forma de punir os infractores por abuso de poder, de confiança e negócios consigo mesmo», refere o partido da oposição.

Consequências políticas também devem ser apuradas defende o MCI-PS.

«O senhor Jorge Bom Jesus já não tem condições para continuar como Primeiro Ministro. Por isso o Movimento de Cidadãos Independentes Partido Socialista insta o senhor Presidente da República a demitir de imediato o senhor Jorge Bom Jesus das funções do primeiro ministro e chefe do Governo», precisa o comunicado lido por Raul Cravid.

Nas vésperas da transição do ano, a temperatura política aumenta em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga