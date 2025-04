China ofertou mais de 1000 toneladas de arroz e o governo distribui gratuitamente para a população carenciada

A República Popular da China decidiu atribuir um donativo alimentar a São Tomé e Príncipe de mais de 1000 toneladas de arroz, o cereal mais consumido no país.

Num comunicado à imprensa, o governo da ADI liderado por Américo Ramos, diz que a ajuda alimentar começa a ser distribuída esta terça-feira , 8 de abril, e de forma gratuita a população mais vulnerável e as instituições de cariz social e humanitário.

«Importar reforçar que este arroz se destina exclusivamente a distribuição gratuita e, por conseguinte, não poderá, em nenhuma circunstância ser comercializado», avisa o governo.

O governo não quer brincadeiras com a distribuição gratuita do arroz, e já deu ordens a direcção de Regulação e Controlo da Actividade Económica, para que em estreita colaboração com a direcção de Comércio e Indústria, seja garantido «o cumprimento rigoroso desta medida, estando autorizada a aplicar sanções a qualquer tentativa de venda ou desvio deste donativo», pontua o comunicado do XIX governo constitucional liderado por Américo Ramos.

Para além de contribuir para a segurança alimentar, o arroz garante a estabilidade social em São Tomé e Príncipe. No passado, a rotura do stock deste cereal no país provocou a queda de governos.

Arroz, também determina o sentido de voto da população nas eleições. Nas eleições de 2014, “o arroz de 13 contos”, foi o principal slogan de campanha eleitoral da ADI, que ganhou com a maioria absoluta.

Novamente nas eleições de 2022, o arroz mais barato foi apresentado pelo presidente da ADI, Patrice Trovoada, como uma das soluções para o povo de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga