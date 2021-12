Fradique de Menezes denunciou negócio de arroz orquestrado pelo Governo de “JBJ”

O ex-Presidente da República Fradique de Menezes denunciou que o Governo de Jorge Bom Jesus interferiu no negócio da venda do arroz ofertado pelo Japão. Uma interferência que pretendia contribuir para a vitória de Guilherme Posser da Costa, candidato apoiado pelo MLSTP nas eleições presidenciais de Julho passado.

Foi na reunião do conselho nacional do partido União MDFM-UDD, que Fradique de Menezes denunciou ilegalidades e alguns actos alegadamente corruptos praticados pelo actual governo de coligação liderado pelo Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus.

O partido União MDFM-UDD está no poder. É membro da coligação parlamentar que sustenta o governo. Fradique de Menezes é presidente honorário da União MDFM-UDD.

Na reunião do Conselho Nacional realizada no passado fim de semana, o ex-Presidente da República decidiu denunciar um negócio que foi criado em torno do arroz que o Japão oferece todos os anos a São Tomé e Príncipe. Um Negócio que beneficiava os três partidos que integram a coligação que governa o país.

«Criou-se aqui uma firma chamada CAPA, por causa do arroz do Japão. E foi combinado ter um, representante de cada grupo político. MLSTP, PCD e a União MDFM-UDD. Eu(Fradique) e a minha firma SODICO representava a União MDFM-UDD. Senhor Jerónimo, vulgo Papagaio representava o MLSTP, e o senhor Jorge Correia o partido PCD», explicou Fradique de Menezes.

O arroz em donativo concedido pelo Japão, passou assim a ser comercializado por homens de negócios ligados aos 3 grupos políticos que governam o país.

No entanto pouco tempo depois a firma CAPA deixou de controlar o negócio do arroz ofertado pelo Japão. Segundo Fradique de Menezes, o partido MLSTP decidiu ficar com todo o negócio do arroz para assim garantir a vitória do seu candidato às eleições presidenciais de Julho passado, Guilherme Posser da Costa.

«Tudo corria bem. Veio outro carregamento de arroz e estávamos a aproximar as eleições presidenciais. Então o senhor líder do grupo parlamentar do MLSTP reúne-se com o Primeiro Ministro e o secretário de Estado do comércio que por sinal é militante do MDFM…e disse que temos que acabar com isso.., porque o povo não está contente, e que o candidato do MLSTP arrisca-se a perder as eleições se continuarmos a comercializar o arroz desta maneira», relatou Fradique de Menezes.

Segundo o ex-Presidente da República o governo sob orientação do Primeiro Ministro suspendeu o contrato assinado com a firma CAPA. «Suspenderam o contrato para que o candidato do MLSTP ganhasse as eleições. Ele ganhou foi juízo…(aplausos dos militantes da União MDFM-UDD)…vai fazer advogacia. Telefonei ao Primeiro-ministro e disse …então o arroz ganhou? Sinceramente…»,afirmou.

O ex-presidente da República e presidente honorário do partido União MDFM-UDD deixou claro, que a estabilidade do actual governo de coligação está totalmente minada.

Abel Veiga