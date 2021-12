PR Carlos Vila Nova convocou as forças de defesa e de segurança para auxiliar a população

Comandante Supremo das Forças Armadas, o Presidente da República Carlos Vila Nova reuniu-se na tarde de quarta-feira com o Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, o brigadeiro Idalécio Pachire.

Reunião no Palácio do Povo onde foi ordenado a intervenção imediata da das forças de defesa e de segurança decidido no apoio às populações mais afectadas após a chuva demorada de 28 à 29 de Dezembro.

«Fomos chamados para ajudar a população quer em segurança como em ajuda humanitária…», afirmou o brigadeiro Idalécio Pachire(na foto).

As Forças Armadas e de Defesa de São Tomé e Príncipe, anunciaram que já estão no terreno. «Aguardamos materiais para prestar auxílio nas regiões mais afectadas. Faremos tudo no quadro dos deveres que temos para com o povo de São Tomé e Príncipe», reforçou o Chefe de Estado Maior das Forças Armadas.

O Presidente da República Carlos Vila Nova reuniu-se com as chefias militares após ter constatado no terreno a difícil situação em que se encontram as populações do interior da ilha de São Tomé.

Carlos Vila Nova visitou as populações sinistradas nos distritos de Lobata e Lembá, região centro norte da ilha de São Tomé.

O Governo que também reuniu-se de emergência decretou Estado de calamidade para os próximos 15 dias e criou um fundo de contingência para apoiar as famílias mais afectadas.

Abel Veiga