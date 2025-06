Estratégia contra catástrofes validada, mas resta saber se os decisores vão agir

Depois de intensos dois dias de debate e trabalho conjunto, a Estratégia Nacional de Atenuação de Riscos de Catástrofes (ENARC) foi oficialmente aprovada na sexta-feira, na Biblioteca Nacional. O plano, elaborado com o suporte técnico da UNESCO, tem como objetivo fortalecer a capacidade do país para responder eficazmente a desastres naturais, preservando o valioso património cultural e ambiental do arquipélago.

São Tomé e Príncipe vive um momento crucial, diante de desafios ambientais cada vez mais evidentes, como a erosão das suas costas, enchentes recorrentes e a degradação de construções históricas. Essas ameaças colocam em risco não apenas a segurança da população, mas também a identidade cultural e o desenvolvimento econômico local, especialmente o turismo.

Entre as ações previstas na nova estratégia, destacam-se o mapeamento detalhado das áreas de maior risco, a elaboração de planos de evacuação, a capacitação técnica de agentes envolvidos na gestão de catástrofes, além de um sistema integrado que promove a colaboração entre órgãos governamentais, autoridades locais e comunidades.

Em seu discurso de encerramento, o diretor-geral da Cultura, Emir Boa Morte, ressaltou que “a aprovação da estratégia é apenas o ponto de partida. A verdadeira transformação virá com a implementação efetiva, que protegerá nossa história e garantirá um futuro mais seguro para todos.”

Embora outras estratégias semelhantes tenham sido lançadas no passado, muitas não avançaram para a fase prática devido a limitações financeiras e mudanças administrativas. O momento exige, portanto, um comprometimento renovado e um planejamento com foco em resultados concretos.

A participação da sociedade civil, das comunidades locais e do setor privado é fundamental para o sucesso dessa iniciativa. Especialistas presentes reforçaram que a proteção do patrimônio nacional deve ser um esforço coletivo, envolvendo todos os segmentos da sociedade.

O país está diante de um desafio que exige ação imediata e coordenada. Os próximos passos serão decisivos para que esta estratégia deixe de ser apenas um documento e se transforme em uma ferramenta eficaz para proteger São Tomé e Príncipe contra os riscos naturais que ameaçam seu presente e futuro.

Waley Quaresma