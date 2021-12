Em Lembá o Presidente consolou a população e pediu Solidariedade e Resiliência

O Presidente da República percorreu a região centro norte da ilha de São Tomé, que envolve os distritos de Água Grande, Lobata e Lembá.

Em Lobata o Chefe de Estado foi confrontado com reclamações de populares por causa da extracção abusiva e ilegal de areia, que abriu espaços para que vários bairros ficassem inundados após a chuva torrencial dos últimos dias.

O distrito de Lembá contornado por pequenas e grandes elevações foi devastado pelas enxurradas. O rio Samu que nasce numa elevação varreu a comunidade que habitava a sua margem. Pelo menos duas residências foram destruídas. Foi aqui onde uma família perdeu uma criança de 1 ano e 28 dias.

O pai da criança contou a luta que travou contra a enxurrada. Agarrado à filha resistiu contra a forte corrente do rio Samu que tinha saído do leito. A força da água projectou o homem contra um coqueiro. A criança de 1 ano e 28 dias caiu e foi levada pela corrente do rio.

O número de mortes confirmadas após as chuvas de 28 e 29 de Dezembro subiu assim para 2. Também em Santa Catarina, distrito de Lembá, uma mãe de 4 filhos ficou sem casa.

Albertino Barros Presidente da Câmara distrital de Lembá acompanhou o Presidente da República no trabalho de terreno e de contacto com as populações afectadas pela mudança do tempo.

«A situação é grave e alarmante. Há questões que só a câmara não conseguirá resolver. A situação climática chamou-nos atenção. Não vamos permitir que se construa residências a beira dos rios», afirmou o presidente da autarquia de Lembá.

O cenário criado pelas chuvas acompanhas de trovões e relâmpagos, é apocalíptico. «Há infra-estruturas destruídas. Quem vê pela primeira vez parece que saímos de um cenário de guerra, tal a destruição», desabafou o Presidente da República Carlos Vila Nova.

O Chefe de Estado consolou a população que perdeu casas e membros de família. População que ficou na lama. «Isso leva-me a pensar na solidariedade e no espírito de resiliência dos são-tomenses», pontuou Carlos Vila Nova.

Pelo que constatou in loco no interior da região centro-norte da ilha de São Tomé, Carlos Vila Nova é um Presidente emocionado com a tamanha desgraça que se abateu sobre as populações.

«O que vi ao longo do dia de hoje não há muito para dizer, há sim muito para sentir… Estou bastante sentido. Espero que juntemos as mãos, porque a dimensão da tarefa que temos é enorme» concluiu.

O balanço actualizado da chuva de 28 para 29de Dezembro, é agora de 2 mortes confirmadas.

Trata-se de duas crianças que foram levadas pelas enxurradas. Uma nos arredores da cidade de São Tomé, e outra em Santa Catarina distrito de Lembá. O número de desaparecidos ainda é desconhecido.

Abel Veiga