“Caso do Desaparecimento de Droga na Polícia Judiciária de STP “

MANIFESTO SOCIAL Nº2/2022 “CASO DO DESAPARECIMENTO DE DROGA NA POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE”.

“Pune o teu filho quando fizer o mal e recompensa-o quando fizer o bem. Verás que o mesmo se esforçará para fazer sempre o bem”. Há praticamente dois anos, os são-tomenses tomaram conhecimento de uma investigação de tráfico de droga, que culminou em crise institucional entre a Polícia Judiciária (PJ) e o Ministério Público (MP) em relação a uma alegada usurpação de poderes e competência. As investigações desse processo terminaram com a detenção de alguns suspeitos e com a suspensão da diretora da PJ, Maribel Rocha.

O relatório final das investigações, de 16 de Setembro de 2021, a que o Observatório Transparência STP teve acesso, o Ministério Público concluiu que, a diretora, Maribel Rocha, mais o chefe do Departamento Administrativo e Financeiro e o Chefe de Laboratório da PJ estavam envolvidos no desaparecimento da droga apreendida e depositada na arrecadação de armamento desta Polícia e decidiu constitui-los arguidos, sob o Termo de Identidade e Residência. Sabe-se que a principal coarguida, Maribel Rocha, encontra-se, há vários meses, em Lisboa, no Centro de Estudos Judiciários, onde frequenta uma formação em Magistratura Judicial proposta pelo Ministério da Justiça são-tomense.

Tendo em conta a crise institucional, social e de valores que o país atravessa, que credibilidade terá as instituições são-tomenses a nível internacional? Que mensagem, que imagem, passa o Governo à sociedade civil em geral e aos jovens em particular com esse acto?

O crime compensa? O Observatório Transparência STP reitera que o seu papel enquanto iniciativa da sociedade civil é o de questionar, alertar e contribuir para a defesa da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos, da transparência e melhor comunicação por parte dos decisores públicos, cabendo a estes, no âmbito das suas responsabilidades e funções tomar as decisões com vista a salvaguarda do interesse público e no estrito cumprimento das leis em vigor e das regras da democracia que fundamentam o nosso estado.

São Tomé e Príncipe, 31 de Janeiro de 2022. Observatório Transparência STP + transparência > efetividade

