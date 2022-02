Novos ministros foram investidos para fechar o mandato do XVIIº Governo

O Téla Nón coloca a disposição do leitor, a nota da Presidência da República que dá conta da nomeação pelo Presidente da República Carlos Vila Nova dos novos ministros que ao que tudo indica deverão exercer as funções até o término do mandato do actual governo, previsto para o próximo mês de Outubro :

—————————

O Presidente da República, Carlos Vila Nova, através dos decretos presidenciais números 02 e 03, exonerou e nomeou hoje, dia 1 de Fevereiro de 2022, os seguintes membros do governo.

Pelo decreto presidencial n° 2 exonerou os seguintes membros do governo: Ivete Lima, Edgar Neves, Cilcio Santos, Wuando Castro e Eugénio Nascimento.

Pelo decreto presidencial n° 3 nomeou os seguintes novos membros:

Jorge Amado – Ministro da Defesa Nacional.

Wuando Castro – Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Novas Tecnologias e Assuntos Parlamentares.

Filomena Monteiro – Ministra da Saúde.

Cilcio Pires dos Santos – Ministro da Justiça, Administração Interna e Direitos Humanos.

Ernestino Gomes – Secretário de Estado das Obras Públicas e Ambiente.

Os novos membros do Governo tomaram posse no dia 01 de Fevereiro de 2022, às 15 horas, no Palácio do Povo.