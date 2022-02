TC deve sancionar 18 candidatos que participaram nas eleições presidenciais de 2021

Eram 19 os candidatos que concorreram às eleições presidenciais realizadas em Julho do ano 2021 e com a segunda volta disputada em Setembro do mesmo ano.

Elsa Garrido, líder do Partido Verde de São Tomé e Príncipe, foi a única candidata as eleições presidenciais do ano passado, que apresentou o relatório e contas da sua campanha eleitoral ao Tribunal Constitucional. A candidata fê-lo no dia 28 de Novembro do ano 2021.

Para além do Tribunal Constitucional, Elsa Garrido depositou as suas contas de campanha eleitoral no Centro de Integridade Pública de São Tomé e Príncipe.

O acto isolado de Elsa Garrido divulgado na altura pela Televisão São-tomense gerou curiosidades na sociedade. Uma sociedade que nunca foi habituada a este acto de transparência eleitoral por parte de um candidato, no caso de uma candidata às eleições presidenciais.

Após a divulgação da notícia, o registo, ou seja, a reportagem televisiva terá desaparecido dos arquivos da TVS.

No entanto, o Téla Nón teve acesso a dados, que indicam que a atitude que Elsa Garrido teve é exigida por lei.

Pois, antes da realização das eleições presidenciais do ano passado, a Assembleia Nacional desencadeou um processo de revisão da Lei Eleitoral. A lei revista foi promulgada e publicada no dia 15 de Fevereiro de 2021.

O artigo 103 da Lei Eleitoral, que define a “Prestação e Apreciação de Contas” obriga a todo e qualquer candidato às eleições presidenciais a prestar contas discriminadas da sua campanha eleitoral ao Tribunal Constitucional.

O leitor pode confirmar o que diz o ponto número 1 do capítulo da Prestação e Apreciação de Contas, do artigo 103 da Lei Eleitoral.

«No prazo máximo de noventa dias, a partir da proclamação oficial dos resultados, cada candidatura presta contas discriminadas da sua campanha eleitoral ao Tribunal Constitucional».

O ponto número 2 esclarece que «o Tribunal Constitucional aprecia, no prazo de noventa dias, a legalidade das receitas e despesas e a regularidade das contas».

Os resultados oficiais da primeira volta das eleições presidenciais de 2021, foram proclamados no final do mês de Julho. E os resultados oficiais da segunda volta do escrutínio foram divulgados no mês de Setembro.

Elsa Garrido(na foto) apresentou as suas contas de campanha eleitoral dentro do prazo previsto por lei.

Na primeira semana do mês de Fevereiro de 2022, o Téla Nón confirmou na secretaria do Tribunal Constitucional, de que apenas a ex-candidata Elsa Garrido tinha de apresentado contas ao Tribunal Eleitoral. O processo de contas de Elsa Garrido, que está em vias de ser submetido ao plenário dos juízes do Tribunal Constitucional, tem o número 37/ 2021.

«Mais ninguém apresentou as suas contas de campanha eleitoral ao Tribunal», assegurou o funcionário judicial que recebeu o Téla Nón, e deu os esclarecimentos possíveis.

Delfim Neves(na foto em baixo) Presidente da Assembleia Nacional, órgão de soberania que fez a revisão da Lei Eleitoral em 2021, foi o terceiro candidato mais votado nas eleições presidenciais de Julho do ano 2021. Não apresentou as contas da sua campanha eleitoral, conforme determina a lei aprovada pelo parlamento.

O Téla Nón contactou o jurista Hamilton Vaz, que foi mandatário da candidatura de Delfim Neves. «Estive distante da matéria financeira», declarou o jurista. O ex-mandatário da candidatura de Delfim Neves, disse ao Téla Nón que só a direcção de campanha poderia explicar a situação.

No entanto, em declaração a imprensa no dia 7 de Fevereiro de 2022, Delfim Neves disse que ainda nesta semana, vai apresentar as contas da sua campanha eleitoral ao Tribunal Constitucional. Apesar do prazo legal estar expirado, o Presidente da Assembleia Nacional referiu que « vale tarde do que nunca».

Guilherme Posser da Costa(na foto), o segundo candidato mais votado nas eleições presidenciais do ano passado, também não apresentou as contas ao Tribunal Constitucional. «Vou reagir já nesta semana. Tenho uma conta, e vou apresenta-la ao Tribunal», declarou o ex-candidato presidencial.

Carlos Vila Nova(na foto em baixo), o ex-candidato que ganhou as eleições presidenciais, mais concretamente a segunda volta das eleições realizada em Setembro de 2021, não apresentou contas da sua campanha eleitoral ao órgão competente. Carlos Vila Nova foi deputado a Assembleia Nacional, e participou nas sessões plenárias que culminaram com a revisão da Lei Eleitoral, e a introdução das medidas que reforçam a transparência nos actos eleitorais.

Foram infrutíferas as várias tentativas do Téla Nón para contactar Américo Ramos, o ex-director de campanha, do ex-candidato Carlos Vila Nova.

O Téla Nón não conseguiu também ouvir os restantes 16 ex-candidatos às eleições presidenciais, que não prestaram contas ao Tribunal Constitucional.

A Lei Eleitoral revista impõe multas pesadas para os cidadãos ou candidatos que não apresentem as suas contas de campanha eleitoral dentro do prazo previsto por lei.

As multas que atingem o máximo de 225 mil euros, estão detalhadas no artigo 185 da Lei Eleitoral, no capítulo referente a “Não Prestação de Contas”.

«Artigo 185.º

Não prestação de contas

As candidaturas e os candidatos que infringem o n.º 1 do artigo 103.º, são punidos com multa de Dbs:70.000,00 (Setenta mil dobras) a Dbs:750.000,00 (Setecentas e cinquenta mil dobras). Os membros da direcção nacional das candidaturas ou dos candidatos respondem solidariamente pelo pagamento da multa».

A lei é clara. O Téla Nón procurou saber se o Tribunal Constitucional vai começar a multar os 18 candidatos presidenciais infractores da lei.

O funcionário do Tribunal Constitucional manifestou receio em falar sobre este assunto. «Senhor sabe como nosso país é…» declarou o funcionário com responsabilidade na secretaria do Tribunal Constitucional.

O Téla Nón promete perseguir o capítulo de “Prestação e Apreciação de Contas”, da lei Eleitoral até ver, se vai ser cumprido pela primeira vez em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga