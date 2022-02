Dívidas da CEN : Governo prometeu pagar metade

A Comissão Eleitoral Nacional cessante foi pedir esclarecimentos ao governo sobre o pagamento da dívida de 400 mil euros, que contraiu para realizar as eleições presidenciais do ano passado.

Após reunião com o Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, o Presidente da Comissão Eleitoral cessante, Fernando Maquengo disse que o Primeiro-ministro prometeu pagar pelo menos, a metade do valor.

Após realizar as eleições presidenciais de Julho e Setembro de 2021 a Comissão Eleitoral Nacional ainda não conseguiu fechar as suas contas.

«O encontro serviu para fazer o balanço do processo das eleições presidenciais do ano transacto…e sobretudo para contabilizar situação relativa a dívida que a CEN tem com terceiros…Foi um pouco para pormos os pontos nos I, e ver que soluções encontrar para esta situação», declarou Fernando Maquengo.

Cofres do Estado são-tomense com dificuldades em suportar os custos da democracia. Segundo a Comissão Eleitoral cessante a promessa do governo, em pagar a metade do valor em dívida, ou seja 2 00 mil euros, ainda não tem data para ser cumprida.

«O que nos move cá é apenas resolver o processo das eleições presidenciais. Data ? Isso não depende de nós…também estamos a espera para ver o que acontece…», precisou o Presidente da Comissão Eleitoral cessante.

Com dívidas ainda por pagar, resultantes das eleições presidenciais de 2021, São Tomé e Príncipe, precisa de mais dinheiro, e com urgência para organizar e realizar as eleições legislativas, autárquicas (na ilha de São Tomé) e regionais (na ilha do Príncipe) previstas para este ano, 2022.

Abel Veiga