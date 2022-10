CEN denunciou compra e venda de lugares nas Assembleias de voto

O Presidente da Comissão Eleitoral nacional denunciou um alegado negócio eleitoral que os partidos políticos de São Tomé e Príncipe realizam durante as eleições.

«Eu estava no meu gabinete quando me disseram. Senhor Presidente, o partido A vendeu todos os seus lugares no distrito de Cantagalo, para o partido B. Vocês sabiam disso?», interrogou José Carlos Barreiros.

Os jornalistas boquiabertos não souberem responder a questão colocada pelo Presidente da Assembleia Nacional. José Carlos Barreiros prosseguiu com o relato, do caso que se afigura como corrupção eleitoral.

«As candidaturas que não têm condições de pôr as pessoas nas mesas de voto que lhes pertencem, vendem os seus lugares nas mesas de voto para outro partido», reforçou.

Um negócio que segundo o Presidente da CEN transforma uma Assembleia de voto, num feudo de um e único partido.

«Acontece que numa Assembleia de voto os 5 membros são todos afectos a um partido. E o quê que pode acontecer nesta Assembleia de voto? Eu não sei», referiu.

José Carlos Barreiros disse aos jornalistas que as equipas internacionais de observação eleitoral também constataram tais situações in loco. No entanto não se pronunciaram sobre o assunto nos seus relatórios de observação eleitoral.

«No dia das eleições(25 de Setembro) estive num lugar em que na Assembleia de voto, 4 membros da mesa pertenciam a apenas um partido. O quinto membro esteve ausente, e já havia uma pessoa daquele mesmo partido para tomar o lugar do membro ausente, e assim completar os 5 membros de uma mesa de votação. Todos afectos a um mesmo partido», concluiu.

Segundo o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, quem faz as eleições são os partidos políticos através dos seus membros destacados nas Assembleias de voto. José Carlos Barreiros disse que a CEN apenas organizada o escrutínio eleitoral.

A compra e venda de lugares entre os partidos e movimentos políticos nas Assembleias de voto, é segundo a CEN uma prática rotineira nas eleições em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga