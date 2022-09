CEN divulgou número de votos obtidos pelos partidos políticos, mas sem distribuição de mandatos

Na noite de segunda-feira, 26 de Setembro, a Comissão Eleitoral Nacional divulgou apenas o número de votos obtidos por cada um dos partidos concorrentes às eleições legislativas.

O Presidente da Comissão Eleitoral Nacional José Carlos Barreiros, disse que cabe ao Tribunal Constitucional apurar e distribuir os mandatos por cada partido político.

«Não é competência da Comissão Eleitoral fazer o apuramento dos resultados eleitorais. Isso já não é da nossa competência. É da competência do Tribunal Constitucional fazer a distribuição dos mandatos», precisou José Carlos Barreiros.

O Presidente da Comissão Eleitoral Nacional lavou as mãos como Pilatos, e alerta que o processo de apuramentos dos votos, ainda não está completo.

«Tivemos conhecimento que há algumas urnas, nomeadamente no distrito de Mé-Zóchi, que apareceram no apuramento distrital sem os respectivos selos. O quê que isso pode dar, não sabemos», sublinhou.

Situações que segundo José Carlos Barreiros, serão analisadas pelas comissões de apuramento distrital e geral. «Não é da nossa competência», pontuou.

O porta-voz da CEN também interveio para explicar que os trabalhos de apuramento geral podem provocar alteração no número de mandatos a ser atribuído a cada partido político.

«A Assembleia de apuramento distrital pode fazer alterar os resultados. Logo não podemos dar números definitivos de mandatos. Porque em sede da Assembleia de apuramento distrital ou geral há votos nulos que podem vir a ser validados. Por isso estamos a fazer o anúncio apenas de número de votos de cada candidatura», explicou Victor Correia, porta-voz da Comissão Eleitoral Nacional.

No entanto os resultados provisórios das eleições legislativas divulgados pela CEN, indicam que o partido ADI obteve 36.549 votos.

O Movimento BASTA 6970 votos, o partido UDD – 731, O Movimento de Cidadãos Independentes 5120 votos, o partido Verde de Elsa Garrido 271 votos, o Partido de Todos os São-tomenses, 195 votos, o partido CID 472 votos, o MLSTP 25.531 votos, MUDA conquistou 389 votos, o Partido Novo 352 votos, e o MDFM-UL 1.601 votos.

Segundo o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, nas eleições legislativas de 25 de Setembro foram registados 78.085 votos expressos nas urnas, correspondentes a 96,43%.

Votos brancos foram 685, nulos 2214, e a abstenção atingiu 34,3%.

O Téla Nón apurou que com base nos números de votos divulgados pela CEN, o partido ADI é o vencedor das eleições legislativas. Desta forma os 55 assentos no parlamentos, vão ser preenchidos por 29 deputados do partido ADI, 18 do partido MLSTP, 6 do Movimento de Cidadãos Independentes e 2 do Movimento BASTA.

Abel Veiga