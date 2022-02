António Quintas é o primeiro embaixador de STP acreditado na Rússia

No dia consagrado aos diplomatas da Rússia, 10 de Fevereiro, o embaixador António Quintas entregou na embaixada da Rússia em Portugal as cartas que o acredita como o primeiro embaixador de São Tomé e Príncipe junto à Federação da Rússia.

Mikhail Kamynin, embaixador da Rússia em Portugal recebeu as cartas credenciais que segundo o diplomata, são destinadas ao Presidente da Federação da Rússia, Vladimir Putin.

«Este acto representará a muito breve trecho, uma evolução nas nossas relações, na medida em que seguir-se-ão a troca de delegação entre os dois governos, para darmos corpo prático, a aquilo que pretendemos, ou seja, que essas relações históricas sejam rentáveis para os dois países», afirmou o embaixador António Quintas.

No salão da embaixada da Rússia em Portugal, diplomatas russos e são-tomenses destacaram o valor das relações históricas entre os dois países. Relações que nasceram com a independência do arquipélago em 1975, e que lançaram as bases para construção e consolidação do jovem Estado africano.

«Destaca – se a área de formação de quadros em diversos domínios, que hoje tem uma participação activa na administração do Estado e na governação do país. São tempos de muito boa memória, que nos convocam para a sua reedição», pontuou o primeiro embaixador de São Tomé e Príncipe junto a Federação da Rússia.

Na embaixada da Rússia em Lisboa, António Quintas, apresentou São Tomé e Príncipe como um país de enormes potencialidades a nível do turismo de natureza, e com uma «população jovem vocacionada para a cultura da paz».

Arquipélago que no entanto, continua a enfrentar vários constrangimentos para atingir o desenvolvimento. Constrangimento que segundo o embaixador António Quintas, a cooperação com a Rússia poderá ajudar a superar.

«Falta de assistência médica as populações, falta de infra-estruturas, educação, energia, áreas em relação as quais a cooperação com a Federação Russa terá vantagens incomparáveis, e que por isso têm merecido foco e expectativas do governo do meu país», frisou.

Em nome da Federação russa o embaixador Mikhail Kamynin garantiu o empenho do Estado russo na pessoa do Presidente Vladimir Putin de reforçar os laços russo-são-tomenses. Laços que segundo a diplomacia russa «visam trazer caminho de cooperação alargada na esfera económica, comercial, comunitário e de investimentos», sublinhou o embaixador da Rússia em Portugal.

Ainda em nome da Federação Russa o embaixador Mikhail Kamynin lançou desafio ao primeiro embaixador de São Tomé e Príncipe na Rússia.

«Esperamos que vossa excelência consiga contribuir pessoalmente para o desenvolvimento de contactos directos entre os operadores económicos de ambos os países», pontuou.

Rússia tem interesse em dinamizar o sector do turismo em São Tomé e Príncipe. «Sublinhamos o potencial turístico que poderá favorecer o melhor conhecimento do vosso país pela sociedade russa. Neste contexto saudamos a aprovação pelas autoridades são-tomenses da isenção de vistos de 15 dias para os cidadãos russos», concluiu o embaixador Mikhail Kamynin.

Formação de oficiais da polícia nacional de São Tomé e Príncipe, e de dezenas de jovens estudantes são-tomenses nos mais variados domínios, é um dos mais recentes sinais da retoma da cooperação entre São Tomé e Príncipe e a Federação da Rússia.

O leitor pode ouvir na íntegra o discurso de acreditação do primeiro embaixador de São Tomé e Príncipe junto a Federação Russa.

Abel Veiga