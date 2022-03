PR propõe a criação de um Comité de Sábios para combater e prevenir a corrupção

O presidente da República Carlos Vila Nova decidiu constituir um comité de sábios para combater e prevenir a corrupção em São Tomé e Príncipe. Segundo o Chefe de Estado o comité de sábios será composto por pessoas idóneas.

Foi na cerimónia de inauguração das novas instalações do Ministério Público, na última semana, que o Presidente da República renovou a sua convicção de que a corrupção está a aumentar em São Tomé e Príncipe.

Carlos Vila Nova citou estudos de opinião realizados no país que indicam que em 10 são-tomenses 7 consideram que a corrupção está a aumentar. O mesmo Presidente da República que no seu discurso por ocasião do ano novo, denunciou a generalização da corrupção na República são-tomense, decidiu constituir um comité de sábios para tratar do problema.

«Decidi por isso utilizar pela primeira vez o alto patrocínio da presidência da República para constituir um comité de sábios, que terá a missão de produzir um documento com uma reflexão sobre cenários e perspectivas de combate a corrupção e a criminalidade financeira», afirmou o Presidente da República.

O comité de sábios terá dentre outras missões diagnosticar um mal que bloqueia o progresso do país.

«O comité de sábios Irá consultar universidades de renome nesta área, recolher exemplos de modelos de instituições e quadros normativos de vários países, auscultar as instituições nacionais e a sociedade civil e os nossos parceiros bilaterais e multilaterais….Este exercício não será uma prescrição obrigatória para os governos, mas será com certeza um instrumento orientador de trabalho», precisou, Carlos Vila Nova.

Composto por pessoas idóneos, segundo o Presidente da República as actividades do Comité de Sábios, serão inclusivas e descomprometidas com qualquer agenda política.

Abel Veiga