ONU promete apoio para a realização das eleições legislativas e locais

Eric Overvest(na foto em baixo) novo coordenador do sistema das Nações Unidas acreditado junto ao Estado são-tomense reuniu-se com o Presidente da República, e anunciou o empenho das Nações Unidas em mobilizar fundos para financiar a democracia, mais concretamente, a realização das eleições legislativas, autárquicas e regionais previstas para Outubro próximo.

«Discutir questões interessantes para o país como o apoio das Nações Unidas ao processo eleitoral e o desenvolvimento sustentável», declarou o coordenador do sistema das Nações Unidas.

ONU, promete ajudar São Tomé e Príncipe a mobilizar recursos financeiros e técnicos para garantir a execução do processo eleitoral deste ano.

Novo Represente do Sistema das Nações Unidas em STP

Durante a reunião como Presidente da República, o representante residente do sistema das Nações Unidas, defendeu a participação das mulheres no processo político. Eric Overvest considerou importante que após as eleições legislativas deste ano, as mulheres ocupem 30% dos assentos parlamentares.

Durante o seu mandato de 4 anos o novo coordenador do sistema da ONU, espera contribuir para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe e do seu povo.

Abel Veiga