PR Vila Nova cancelou toda relação que tinha com o seu conselheiro especial Stephan Welk

No aeroporto internacional de São Tomé no último sábado 09 de Abril, no regresso da visita a Portugal, o Presidente da República Carlos Vila Nova foi confrontado com uma das questões da actualidade política em São Tomé e Príncipe.

Trata-se-ta da nomeação do cidadão alemão Stephan Welk como seu conselheiro especial.

No decreto presidencial número 1/2022, com data de 27 de Janeiro do ano 2022 e publicado no Diário da República, o Presidente Carlos Vila Nova explica que pelo facto de ser conforme diz a constituição política, o Representante do Estado são-tomense nas relações internacionais…, « e tendo em conta que para o exercício efectivo dessa competência s funções, necessário se torna que o Presidente da República esteja na posse de informações técnicas especializadas, que lhe permitam em concertação como governo encontrar mecanismos plausíveis que possibilitem a busca de melhores soluções para o desenvolvimento socioeconómico do país……».

Foram esses os argumentos apresentados pelo Presidente da República para nomear o cidadão alemão Stephan Welk como o seu Conselheiro Especial.

No entanto a nomeação do conselheiro especial de Carlos Vila Nova tornou-se um caso polémico, de impacto político – diplomático extremamente negativo para São Tomé e Príncipe. Tudo por causa do cadastro que segundo a imprensa alemã tem o cidadão Stephan Welk.

A imprensa alemã relata que Stephan Welk foi múltiplas vezes julgado, condenado e mandado para cadeia por Tribunais alemães.

Foto- Stephan Welk

A revista alemã Der Spiegel detalha que Stephan Welk foi detido em Agosto do ano 2019 por ter conseguido obter passaportes diplomáticos de países pobres que lhe concedeu imunidade diplomática. Neste processo Welk foi detido junto com outros dois parceiros seus.

Der Spiegel explica também que no ano 2003, foi condenado a 4 anos de prisão por um tribunal de Hamburgo, pela prática de fraude relacionada com transacção imobiliária dúbia.

O homem que foi nomeado conselheiro especial do Presidente da República de São Tomé e Príncipe, pelo decreto número 1 /2022, é indicado pela imprensa alemã na prática de crimes de fraude, falsificação de documentos, tentativa de desfalque e quebra de confiança.

Crimes cometidos em três países africanos nomeadamente Libéria, Guiné-bissau e a República Centro Africana. Crimes que segundo a revista Der Spiegel valeram a Stephan Welk uma condenação de 4 anos de prisão, pelo Tribunal de Dresden-Alemanha.

No aeroporto internacional de São Tomé, o Presidente da República Carlos Vila Nova reagiu.

«Essas informações são tornadas públicas, mas cabe ao senhor Stephan Welk , clarificar a sua situação judicial, porque eu não tenho conhecimento. A nomeação do conselheiro é feita com base em aconselhamentos e com base em informações sobretudo o seu curriculum, e outras informações, que não tinha nada em contrário…», declarou o Presidente da República.

O Chefe de Estado são-tomense reconheceu que o caso é delicado. «De qualquer modo já foi suspensa e cancelada toda relação que o senhor ex-conselheiro tinha connosco, e agora é preciso de facto clarificar isso. Ele tem ocasião de o fazer, e nós temos ocasião de tirar a limpo essas informações», acrescentou Carlos Vila Nova.

O Chefe de Estado repisou que até antes da nomeação do seu conselheiro especial, não teve acesso a qualquer informação que pusesse em causa a credibilidade do cidadão alemãoStephan Welk.

«Um tiro quando é feito e passa ao lado não atinge o alvo corrige-se o tiro para atingir o alvo. Com naturalidade eu tomarei a melhor decisão… porque em última instância cabe a mim. Mas como disse ao decidir, nem por aconselhamento, nem por informações disponíveis… não havia qualquer situação que impedisse que o fizesse», reforçou.

Na sua intervenção Carlos Vila Nova avançou com mais um elemento importante. «Até porque este senhor já exerceu essas funções noutras alturas…», pontuou o Presidente da República.

O Téla Nón apurou que apesar do seu cadastro criminoso relatado pela prestigiada revista Der Spiegel o cidadão alemão Stephan Welk, vinha desempenhando a função de Conselheiro Especial do presidente de São Tomé e Príncipe desde o mandato do ex-presidente Evaristo Carvalho.

Abel Veiga