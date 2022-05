Dengue já atacou mais de 30 pessoas, e o vírus circula em todo o país

A Ministra da Saúde Filomena Monteiro declarou a existência de um surto de Dengue em todo o território de São Tomé e Príncipe.

Na comunicação feita no passado dia 4 de Maio, Filomena Monteiro, alertou a população em geral «e as pessoas que se deslocam a São Tomé e Príncipe, por diversas razões, sobre a existência de um surto de Dengue no país».

Segundo a ministra da saúde, vírus do Dengue Serotipo DEN3, foi o que o Instituto de Higiene e Medicina Tropical de Lisboa detectou em 30 amostras enviadas pelo ministério da saúde para efeitos de exames laboratoriais.

Dados divulgados pelo ministério da saúde indicam que até o dia 3 de Maio, o departamento de vigilância epidemiológica notificou um total de 47 casos suspeitos de Dengue no país.

«Sendo confirmados 30 casos por teste rápido de antígeno sorológicos e PCR-RT em colaboração com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical em Lisboa no dia 3 de Maio do ano 2022», precisou a ministra Filomena Monteiro.

O Ministério da saúde esclareceu que até o momento não se registou qualquer morte por causa da Dengue. No entanto «4 pessoas encontram-se internados no hospital Ayres de Menezes», pontuou a ministra da saúde.

Ministra da Saúde – Filomena Monteiro lê a declaração de Dengue em STP

O vírus da Dengue está a circular por todo o território nacional. Os 30 casos confirmados laboratorialmente foram notificados nos distritos mais populosos da ilha de São Tomé, nomeadamente Água Grande, Mé-Zochi, Cantagalo, e Lobata. A Ilha do Príncipe também tem casos da Dengue.

Doença viral transmitida por mosquito, o combate a Dengue implica mobilização de mais recursos, materiais e financeiros. O Ministério da Saúde anunciou a criação de um comité de coordenação nacional e internacional, que já elaborou um plano de contingência e mobilização de recursos.

A aquisição de testes para diagnósticos da doença, é uma das prioridades a que se juntam a formação dos técnicos para diagnóstico e tratamento de doentes, fumigação com insecticidas nos locais com maior foco de casos, pesquisa de criadores de mosquitos transmissores da doença, assim como a aquisição de medicamentos e consumíveis.

Dengue, doença que segundo a ministra da saúde tem como manifestação habitual, febre alta de 39 à 40 graus, aparece de forma súbita e chega a provocar a prostração do paciente.

Mais um problema de saúde pública para São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga