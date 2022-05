A FÉ de Bom Jesus na descoberta de petróleo no poço JACA

A Jaca de São Tomé e Príncipe começou a ser perfurada no dia 25 de Abril último. Jaca é o nome de um dos frutos mais saboroso do arquipélago. É o nome que as empresas petrolíferas Shell e Galp baptizaram o primeiro poço da zona económica exclusiva do país, que está a ser alvo de busca de petróleo, através da realização de furos.

O Téla Nón deu a notícia do início da perfuração do bloco 6, no dia 28 de Abril último, através de um comunicado da Agência Nacional de Petróleo.

Na segunda semana do mês de Maio, o Primeiro Ministro e Chefe do Governo Jorge Bom Jesus, manifestou FÉ na primeira busca real de petróleo na zona económica exclusiva do país.

«Acredito e tenho toda fé. Penso que em relação a nossa Zona Económica Exclusiva, as coisas aconteçam muito rapidamente, porque também somos filhos de Deus», declarou Bom Jesus.

Os trabalhos de perfuração deverão demorar 45 dias. «Vamos esperar com toda serenidade mais com confiança. Deus não é tão injusto para dar petróleo a todos os países aqui da sub-região exceptuando São Tomé e Príncipe», reforçou.

Suplicas de Bom Jesus para que o outo negro jorre do fundo do mar para abastecer São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga