Juiz José Carlos Barreiros eleito Presidente da Comissão Eleitoral Nacional  

A maioria parlamentar composta pelos partidos MLSTP, PCD, MDFM, UDD com 28 assentos na Assembleia Nacional, garantiu a eleição na segunda-feira 16 de Maio, do novo Presidente da Comissão Eleitoral Nacional.

O deputado Levy Nazaré da bancada da ADI na oposição, também votou a favor da eleição do juiz de Direito José Carlos Barreiros, para presidir nos próximos meses o órgão que vai organizar e realizar as eleições legislativas e locais marcadas para 25 de Setembro. No total 29 votos a favor.

A bancada parlamentar do partido ADI que lidera a oposição absteve-se. Foi a manifestação de voto de 20 deputados da ADI.

O Movimento de Cidadãos Independentes que tem 2 assentos no parlamento, também se absteve.

É a segunda vez que José Carlos Barreiros(na foto) preside a Comissão Eleitoral Nacional. A primeira vez aconteceu no ano 2010. José Carlos Barreiros liderou a CEN na organização e realização das eleições autárquicas e regionais de julho do ano 2010, e também na realização das eleições legislativas de 1 de Agosto do ano 2010. Eleições legislativas que deram vitória ao partido ADI, enquanto que as autárquicas foram ganhas pelo partido MLSTP.

Antes de ocupar o cargo de Juiz de Direito, José Carlos Barreiros foi ministro no governo da ADI liderado por Patrice Trovoada.

Agora, é a figura que merece confiança da nova maioria liderada pelo MLSTP, para presidir a Comissão Eleitoral Nacional. José Carlos Barreiros e outros membros da Comissão Eleitoral Nacional eleitos pela Assembleia Nacional, na sessão plenária de segunda-feira 16 de Maio, deverão tomar posse ainda nesta semana. Posse que será conferida pelo Presidente da Assembleia Nacional Delfim Neves.

Note-se que para além de ser juiz de direito do Tribunal da Primeira Instância, onde tomou decidiu sobre casos mediáticos como a “Cervejeira Rosema”, José Carlos Barreiros é também Presidente do Conselho Superior de Imprensa, o órgão que fiscalizada a actividade da imprensa no território são-tomense.

