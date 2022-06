Segundo uma nota do gabinete de imprensa do Presidente da República Carlos Vila Nova, o corpo do ex-Presidente Evaristo de Carvalho, será sepultado no cemitério de Santana, a sua cidade natal. A última alteração indica que o funeral deve ser realizado no dia 4 de Junho.

Um funeral de Estado que será antecedido por velório. O corpo de Evaristo Carvalho, «vai permanecer na câmara ardente no Palácio do Povo, até o dia do funeral», refere a nota do Palácio Presidencial.

A Assembleia Nacional vai reunir-se solenemente para despedir-se de Evaristo Carvalho. O Presidente da República Carlos Vila Nova, o Presidente da Assembleia Nacional e o Primeiro Ministro e Chefe do Governo deverão se pronunciar na sessão plenária fúnebre.

A nota do Palácio do Povo, esclarece que a cerimónia de despedida do ex-Presidente Evaristo Carvalho, foi organizada e decidida numa reunião realizada no dia 30 de Maio, no palácio presidencial.

O Presidente da República Carlos Vila Nova, e os representantes de outros órgãos de soberania foram os interlocutores na reunião de Estado.

Abel Veiga