China lança nave espacial Shenzhou-14 e envia três taikonautas para estação espacial

A China lançou a nave tripulada Shenzhou-14 neste domingo (5) e enviou três taikonautas para uma missão de seis meses para ajudar a completar a construção da estação espacial do país, a Tianhe, em órbita.

O foguete transportador Longa Marcha-2F Y14, carregando a nave espacial, decolou às 10h44, horário de Pequim, do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China.

O Escritório de Engenharia Espacial Tripulada da China (CMSEO, sigla em inglês) declarou o lançamento um sucesso completo.

Os três taikonautas – o comandante Chen Dong e os operadores Liu Yang e Cai Xuzhe – ajudarão a construir a estação espacial em uma estrutura básica de três módulos, um laboratório espacial composto pelo módulo central da Tianhe atualmente orbitando a Terra e os próximos dois laboratórios, Wentian e Mengtian.

Tarefas para os taikonautas

A missão tripulada Shenzhou-14 é o segundo voo na fase de construção da estação espacial da China, após a missão de carga Tianzhou-4 no mês passado, que enviou suprimentos para os taikonautas. É a primeira missão tripulada desta fase do projeto.

As tarefas para a tripulação de três membros serão as mais complicadas e desafiadoras até agora, de acordo com o designer-chefe do sistema de astronautas do Centro de Astronautas da China, Huang Weifen.

Durante a estadia de seis meses, o trio receberá os dois módulos de laboratório Wentian e Mengtian, a espaçonave de carga Tianzhou-5 e a espaçonave tripulada Shenzhou-15 para atracar no módulo central e girar com a tripulação Shenzhou-15 em órbita antes de retornar para a Terra em dezembro de 2022.

Wentian está programado para chegar em julho, Mengtian em outubro e, em seguida, a nave de carga Tianzhou-5 e a nave espacial tripulada Shenzhou-15 no final do ano.

Os membros da tripulação do Shenzhou-14 serão os primeiros a entrar nos dois módulos de laboratório. Eles ajudarão a tornar o ambiente adequado para a permanência dos taikonautas e instalarão uma dezena de gabinetes de experimentos científicos nos dois módulos.

Pela primeira vez, eles sairão do módulo do laboratório Wentian para realizar atividades extraveiculares (EVAs). As tripulações anteriores do Shenzhou-12 e do Shenzhou-13 saíram do módulo central de Tianhe para realizar EVAs.

Ao todo, a tripulação do Shenzhou-14 conduzirá de dois a três EVAs nos próximos seis meses, durante os quais se espera que operem os braços robóticos grandes e pequenos.

Eles também darão aulas de ciências do módulo de laboratório Wentian pela primeira vez. Além disso, a equipe realizará tarefas diárias de manutenção e vários experimentos científicos na estação espacial.

Estação espacial da China será concluída até o final do ano

A construção da estação espacial da China, a Tianhe, está programada para ser concluída até o final de 2022. Desde o ano passado, a China lançou com sucesso o módulo central, três naves cargueiras de Tianzhou e duas missões tripuladas para construir a estação espacial.

Com a aposentadoria da Estação Espacial Internacional nos próximos anos, a estação espacial da China se tornará a única a orbitar a Terra. Funcionários da Administração Espacial Nacional da China expressaram disposição para a cooperação internacional e para que astronautas não chineses participem das futuras missões da estação espacial do país.

