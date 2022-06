Vaidade de alguns impediu que Evaristo Carvalho reencontra-se com a sua ancestralidade em Santana

Reencontro com a sua ancestralidade no cemitério de Santana, foi um dos grandes desejos do ex-Presidente da República, Evaristo Carvalho. A revelação foi feita ao país pelo filho, Pedro Carvalho, quando em nome da grande prole de Evaristo Carvalho, leu a mensagem fúnebre e de despedida do pai no cemitério de Alto São João.

A cerimónia fúnebre realizada no dia 4 de Junho, revelou que Evaristo Carvalho não queria ser sepultado no cemitério da capital São Tomé, o Alto São João.

«Quis o destino que os homens da sua terra, não ouvissem esse apelo do chamamento da terra mãe, o que não permitiu a restituição do seu corpo às terras de Santana, o que daria uma dimensão transcendental de reencontro com a sua ancestralidade», declarou o filho Pedro Carvalho.

Evaristo Carvalho queria morrer em São Tomé e repousar na sua terra natal, Santana.

«Evaristo Carvalho tinha um desejo profundo que mesmo na agonia da morte pôde exprimir claramente, morrer na sua terra», reforçou.

No entanto foi em Portugal em que a morte roubou a vida do ex-Presidente da República.

Pedro Carvalho – Filho de Evaristo Carvalho na leitura da mensagem de despedida

Em nome dos filhos e filhas, cerca de 25, o representante Pedro Carvalho, denunciou que foi por vaidade de alguns são-tomenses(autoridades), que o nex-Presidente não foi sepultado em Santana.

«Insistia sempre em evidenciar as suas origens. A terra que o viu nascer e que acolheu o seu Ululu(cordão umbilical). Esta terra onde infelizmente e por vaidade de alguns, não repousarão para sempre os seus restos mortais. Muitas histórias contou ele sobre Santana, onde viveu até aos 10 anos», pontuou.

Uma semana após o funeral de Estado, o Téla Nón realça a verdade sobre o desejo do ex-Presidente, que foi insatisfeito por vaidade de alguns.

Momento alto do funeral no cemitério do Alto São João, na capital São Tomé

Mas, o seu legado vai perpetuar no seio da sociedade são-tomense. Evaristo Carvalho, escreveu sua memória e deixou para os filhos divulgarem.

«A memória que ousou escrever e que posteriormente publicaremos, será um inquestionável contributo, tanto para as gerações actuais como aquelas que hão de nos suceder», concluiu Pedro Carvalho, porta voz dos filhos.

Abel Veiga